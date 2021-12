Závodní technika, jezdci i doprovodný tým Orionu MRG mají za sebou úspěšný přesun do Saúdské Arábie, kde finišují s přípravami na novoroční začátek Rallye Dakar.

Před startem. | Foto: Orion MRG

Nezbytné testování na koronavirus, administrativní a technické přejímky, shakedown, tedy oficiální tréninkové jízdy na uzavřené trati, ale také týmové fotografování, to je v současné době náplní času pro motocyklisty Martina Michka a Milana Engela i automobilovou posádku tvořenou Martinem Čábelou a Olgou Lounovou. Mechanici ladí závodni stroje, aby byly optimálně nachystány na první ostré kilometry na Arabském poloostrově. Zatím jde všechno bez větších komplikací a manažeři Orionu MRG doufají, že to tak zůstane do Nového roku, kdy slavná dálková soutěže vypukne.