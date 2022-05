Orion Racing Team Litomyšl vstoupil do další sezony republikového šampionátu. V čem je pro vás speciální?

Zdá se to skoro k nevíře, ale na motokrosové scéně jsme letos přesně pětadvacet let. A jsme na to náležitě hrdí. A navíc nejsme výsledkově do počtu, což jsme prokázali hned v Dalečíně, kde naši závodníci byli vidět. Poté, co z kalendáře vypadl Opatov, to pro nás byl v podstatě domácí podnik a jsem rád za to, jak jsme ho zvládli. Věřím, že to takhle půjde dál, jubilejní sezonu si s našimi příznivci užijeme a především zůstaneme pokud možno zdraví.

Premiéra Pavola Repčáka v MMČR a hned stříbrný věnec na krku. Co k tomu dodat?

Zajel super výkony. Po horších startech vybojoval bednu v MX1, to je na začátek paráda. Částečně mu pomohl výpadek výborně jedoucího Pavla Dvořáčka, který ve druhé jízdě na jednom ze skoků doslova zahodil motorku, ale to k motokrosu někdy patří. Pavol každopádně ukázal, že bude pro Orion Team skvělou akvizicí.

Na startu se objevil i Petr Rathouský, vaše žhavé želízko v ohni ve třídě MX2, ale následky nepříjemného pádu z Itálie na něm byly znát…

Petr nemohl jet na doraz, pořád zůstává pod lékařským dohledem. V kvalifikaci zajel šestý čas, což bylo fajn, ale odpoledne pochopitelně fyzicky nestačil. Nicméně věřím, že příště v Kaplici to bude zase lepší. Uvidíme, jakou formu přípravy se svojí tréninkovou skupinou zvolí, zda naskočí do Evropy nebo se bude soustředit na letní závod mistrovství světa v Lokti.

Zlatý věnec z Horního Újezdu pro Laňkovou, třetí dojel Červenka

Od Petra Bartoše čekáte titul mezi veterány, ale on je nezmar a pořád se pouští i do boje s konkurencí třídy MX1.

Ve veteránech si docela zazávodil s Martinem Žeravou, ale vyhrál s přehledem. Ve třídě MX1 to má po změně harmonogramu ještě složitější než dříve, mezi rozjížďkami nemá prakticky žádnou pauzu. Ale ještě minimálně v tomto roce se chce ukázat mezi nejlepšími a odjet čtyři ostré rundy za odpoledne.

Ještě pár slov k sobotnímu mistráku juniorů a žen v Horním Újezdu a zejména k prvenství Barbory Laňkové…

To nám udělalo velkou radost. Bára zajela skutečně pěkně a musím říci, že jsem v kategorii žen dlouho neviděl tak napínavou jízdu s minimálními rozestupy, jakou byla ta druhá v Horním Újezdu, kterou vyhrála. Třetí tam dojel Martin Červenka v kubatuře 85 ccm, druhý den v Dalečíně klesl na bramborovou příčku, ale celkově je druhý a seriál, který je velmi dlouhý, má skvěle rozjetý.

Váš nejbližší program?

Je nabitý. Ještě v květnu nás čeká slovenský šampionát v Mníšku nad Hnilcom, poté Memoriál Michaela Špačka v Holicích a druhý republikový závod v Kaplici.

Kůta MMČR motokros 2022, 1. závod v Dalečíně

MX1: 1. Nagl (Něm., Husqvarna, Haas Racing Team) 50, 2. Repčák (Slov., KTM, Orion Racing Team) 38, 3. Rammel (Rak., KTM, PP Racing) 32, …16. Bartoš (KTM, Orion Racing Team) 10, …22. Mňuk (Yamaha, Mňuk Racing Team Vysoké Mýto) 1.

MX2: 1. Wagenknecht (Husqvarna, HT Group Racing Team) 47, 2. Dušek (GasGas, KRTZ) 45, 3. Pikart (KTM, New2 Project) 37, … 13. Marek (KTM, Cermen Racing Team Pardubice) 14, … 15. Rathouský (KTM, Orion Racing Team) 11.

Veterán: 1. Bartoš (KTM, Orion Racing Team) 50, 2. Žerava (Suzuki, KRTZ) 44, 3. Votroubek (Yamaha, STR Racing) 40, …13. Nesejt (Kawasaki, MX Martin Group, 3. v hodnocení na 50 let), … 20. Suchánek (Suzuki, Orion Racing Team) 4.

85 ccm (3. závod seriálu): 1. Zaremba (Pol., KTM) 47, 2. Bauer (Rak., KTM, Motosport Chýnov) 43, 3. Novák (KTM, JB MX Racing) 42, 4. Červenka (KTM, Orion Racing Team) 36, … 8. Pojar (KTM, ÚAMK Zejax Motoklub Chrudim) 26, …14. Čižinský (KTM, Cermen Racing Team Pardubice) 13.