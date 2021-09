Do listiny vítězů se tentokrát zapsal někdejší úspěšný letohradský biatlonista Lukáš Kristejn, jenž startoval za tým s pozoruhodným názvem Pijatlon, ale „legrační“ jeho výkon nebyl. Skvělým během se dostal přes všechny rivaly a triumfoval v čase 56:15,6 min.

Jako druhý se v cíli objevil Jan Roháček (XC Sport.cz) s dvanáctivteřinovým mankem a bronz bral v absolutní klasifikaci Jan Pochobradský (Fort SMC Ústí nad Orlicí). Nejrychlejší ženou 39. ročníku byla Lenka Flídrová z Iscarexu Česká Třebová (1:09:06,3 hod.).

Název Decimuž symbolizuje desetinové vzdálenosti dlouhého triatlonu, v Litomyšli se tudíž závodí na tratích 400 metrů plavání, 18 kilometrů cyklistiky a 4,3 kilometru v běžecké stopě.

TOP 10 MUŽI

1. Lukáš Kristejn (Pijatlon) 56:15,6

2. Jan Roháček (XC Sport.cz) + 0:12,7

3. Jan Pochobradský (Fort SMS) + 1:34,5

4. Jan Svoboda (Yogi Racing Ostrava) + 1:38,5

5. Josef Doleček (Fort SMC) + 2:19,7

6. Vlastimil Vávra (AST skialpsnami.cz) + 2:29,1

7. Ondřej Wiedermann (3D Fitness Race Team) + 2:49,1

8. Martin Hájek (3D Fitness Race Team) + 3:07,5

9. Jaroslav Teplý (SBR Tri Team Litomyšl) + 3:54,3

10. Jakub Švec (SBR Tri Team Litomyšl) + 4:30,2

Vítězové podle kategorií: Martin Hájek (M15-20 let), Vlastimil Vávra (M21-30 let), Lukáš Kristejn (M31-40 let), Jan Pochobradský (M41-50 let), Martin Lipenský (Fort SMC, M51-60 let), Tomáš Šlajs (Cyklocentrum Choceň, M61-70 let).

TOP 10 ŽENY

1. Lenka Flídrová (Iscarex Česká Třebová) 1:09:06,3

2. Tereza Galandrová (ČR) + 0:09,5

3. Tereza Mikysková (Ski Tri Jablonné) + 1:07,1

4. Jaroslava Hurychová (SBR Litomyšl) + 2:11,6

5. Barbora Tomášová (TK Choceň) + 4:58,6

6. Lucie Zahálková (AK Iscarex Česká Třebová) + 6:04,9

7. Barbora Chaloupková (Run Team Široký Důl) + 8:34,1

8. Petra North (Ho Ho Ho) + 9:17,2

9. Zdislava Šťovíčková (Litomyšl) + 12:58,1

10. Iveta Záleská (Fort SMC) + 13:58,8

Vítězky podle kategorií: Tereza Galandrová (Ž15-20 let), Tereza Mikysková (Ž21-30 let), Lenka Flídrová (Ž31-40 let), Petra North (Ž41-50 let), Zdislava Šťovíčková (Ž51-60 let).