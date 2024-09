Zajímavý okamžik ze třetí třetiny rozhodl první extraligový zápas v sezoně. Macháčkův trik „michigan“ zpoza branky skončil za zády brankáře Gerlicha, ale rozhodčí gól neuznali, snad pro postavení hráče v brankovišti, snad kvůli posunuté svatyni. A domácí následně definitivně rozhodli zápas ve svůj prospěch.

„Bohužel se nám nepovedlo bodovat. Rozhodla především produktivita. Kladno hrálo svůj běhavý a důrazný hokejbal, my chtěli hlavně ustát počáteční tlak, což se nám povedlo, dostali jsme se do vedení, měli jsme tam šance, abychom ho navýšili, ale to se nepodařilo,“ hodnotil trenér Letohradu Tomáš Friml. „Kladno se dostalo do vedení, nám se povedlo srovnat, ale pak jsme udělali chyby a soupeř znovu vedl. A v závěru jsme bohužel při snaze v šesti hráčích v poli dostali další branku. Do příštích zápasů je potřeba být efektivnější a důraznější v zakončení,“ pokračoval letohradský lodivod, jenž do zápasu zapojil i juniory – Tomáše Luxe, Matěje Rouse a Petra Schwacha. „To jsou určitě pozitiva, že mladí hráči, kteří s námi jeli, odehráli dobré utkání a byli na hřišti vidět,“ dodal Friml.