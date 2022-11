Poslední Hradec Králové přijel do letohradské arény v roli outsidera, odevzdaným soupeřem však rozhodně nebyl. Na domácího gólmana Sterenčáka však v utkání, které začalo s půlhodinovým zpožděním, než se organizátorům podařilo dostat od noci zasněženou a zledovatělou hrací plochu do regulérního stavu, nedokázali vyzrát. Na první branku se čekalo do konce prostřední třetiny, kdy brankáře Bryknera překonal Bogdány. Těsně před druhou přestávkou byl trestem ve hře za úder hlavou potrestán hostující Škoda a Jeleni dostali výhodu pětiminutové přesilovky, kterou záhy po zahájení třetí třetiny využil znovu Bogdány. Ten se tedy postaral o první dva zásahy Jelenů, o ty zbylé zase Doskočil a na světě byl přesvědčivý výsledek.