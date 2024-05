FOTO: Letohrad si na Kertu vylámal zuby. Čtvrtfinále je pro Jeleny letos konečná

V nejkratším možném čase, tedy ve třech zápasech, skončila série prvního kola hokejbalové CROSSDOCK extraligy mezi Letohradem a Kert Parkem Praha. V repríze loňského finále se Jeleni pokoušel na domácím stadionu vrátit do série po dvou nezdarech na soupeřově hřišti. Byť k prodloužení nakonec stačilo jen málo, na vyrovnávací gól nezbyl čas, Kert Park je tedy mezi čtyřmi postupujícími do semifinále play off. Letohradští berou v sezoně 2023/2024 sedmé místo.

SK Hokejbal Letohrad vs. HC Kert Park Praha (3. čtvrtfinále). | Foto: Iva Janoušková