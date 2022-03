Domácí sice vstoupili do zápasu dobře a zkraje drželi několikabodové vedení, ale zejména poté, co se z lavičky zvedl Jakub Houška a naskočil do hry, se skóre začalo přetáčet na chomutovskou stranu. Navíc, že je Luboš Stria výtečným střelcem, to svitavským fanouškům nemusí nikdo dlouze vyprávět, k této dvojici se ještě přidal mladík Boyko a Tuři začali mít zejména v podkošovém prostoru značné problémy. K jejich štěstí je ve druhé periodě podržel dvěma trojkami Slezák a vytáhl je z nejhoršího, protože jinak se na útočné polovině velmi těžko prosazovali a nebyli si schopni vytvořit výhodnější střeleckou pozici. Poločasová ztráta mínus pět tak docela odpovídala dění na hřišti a o přestávce bylo ve svitavské kabině rušněji než obvykle. „Snad poprvé v sezoně jsem musel malinko zvýšit hlas,“ glosoval dění trenér Peter Bálint.