KOOPERATIVA NBL: Pardubičtí basketbalisté ukončili sérii nezdarů v nejvyšší soutěži. Vítězství z palubovky posíleného Děčína má velkou cenu, tím spíše, že se utkání nevyvíjelo úplně podle jejich představ.

Děčínští basketbalisté doma podlehli Pardubicím. Jejich situace je zase složitější. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Do utkání přitom lépe vstoupili domácí svěřenci Tomáše Grepla. První čtvrtku sehrál Děčín dobře a dostal se do pětibodového náskoku. Ten se začínal rozplývat ještě před koncem prvního poločasu, Pardubice do přestávky bodík stáhly. Problémy Válečníků začaly ve třetí čtvrtině. Hosté začali pomalu otáčet skóre a do poslední desetiminutovky šli s tříbodovou výhodou. Dramatický závěr potom domácí nezvládli. Snaha o obrat nevyšla, Pardubice poslední minuty odehrály v pohodě a uhájily důležité vítězství. Bodově se dařilo rozehrávačům, děčínský Šiška zaznamenal devatenáct, pardubický Vyoral, který se dlouho trápil, jich posbíral patnáct.