Výsledek z tohoto pohledu rozhodně není uspokojivý, jelikož Sokoli získali pouze bod a to je málo. Dvojnásob škoda je to z toho úhlu pohledu, že domácí výběr měl utkání velmi dobře rozehrané, ještě v 50. minutě vedli dvoubrankovým rozdílem, jenže závěr se mu nepovedl a po opatrném prodloužení neuspěl ani v loterii zvané samostatné nájezdy. Proti České Lípě ostatně ani nebylo divu, tento celek je mistrem na nastavení normální hrací doby, pětkrát v sezoně získal bonusový bod.

„Pro nás to bylo spíše utkání v duchu play down, abychom si vyzkoušeli, jak se to bude hrát. Ztratili jsme body, a to hlavně proto, že jsme udělali některé hloupé chyby. Kdybychom hráli po celou dobu to, co jsme chtěli, tak bychom v klidu získali tři body. Jsem rád za tři využité přesilovky, zkoušíme nové varianty a zatím se zdá, že to funguje,“ hodnotil kouč Milan Koubek.

Aktuálně dvanáctí Sokoli nyní ztrácejí na desáté Otrokovice šest bodů a přestože mají jeden zápas k dobru, tak naděje na předkolo jsou pouze v rovině teorie a s největší pravděpodobností na ně čekají opět náročné boje o záchranu v play down. Nejbližší střetnutí odehrají tuto středu 2. února (19:30), kde se v dohrávce představí na půdě Chodova. V dalším dohrávaném duelu přivítají 8. února Black Angels a základní část uzavřou 13. února proti Bohemians.

LIVESPORT SUPERLIGA:

25. KOLO: Sokoli Pardubice – FBC 4CLEAN Česká Lípa 6:7 SN (3:2, 1:1, 2:3 – 0:0, 0:1). Branky: 4. a 47. Kučera, 18. a 50. Pakosta, 10. Prix, 24. Savický – 9. Kopič, 19. Štěrba, 33. Dzierža, 49. Jirsa, 51. Slaný, 55. Tichý, rozhodující nájezd Jirsa. Pardubice: Haleš (Denemark) – Kaluža, Petr, Pakosta, Kohoutek, Teichman, Nezval, Slabý, Klein, Šmíd, Prix, Savický, Petržela, Burian, Smola, Žáček, Černý.

Z dalších florbalových soutěží

Jak se bojuje o vítězství, to ukázali svitavští florbalisté. Po špatném začátku se vzchopili, druhá a třetí třetina byly v jejich podání perfektní a efektem byla zasloužená výhra. Jen škoda, že takový duel nepřišel dříve než v devatenáctém kole, to by totiž týmu FbK nemuselo být souzeno umístění na chvostu tabulky a z něho vyplývající nutnost bojovat v play down o udržení v národní lize. „První třetina byla od nás v mnohem lepším tempu než obvykle, což bylo určitě výsledkem lepší rozcvičky. Bohužel to ale nevyřešilo problém s individuálními činnostmi, takže jsme prohrávali. Od druhé části se změnil přístup k zápasu a hráli jsme jako jeden muž. Tohle nám vydrželo až do konce utkání, díky bojovnosti a týmovosti jsme zaslouženě vyhráli. Pokud s takovým nasazením půjdeme do play down, nebojím se o záchranu ligy,“ hodnotil vedoucí svitavského družstva Jakub Motl.

NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD:

19. KOLO: FbK TJ Svitavy – SK P.E.M.A. Opava 7:5 (1:3, 2:1, 4:1). Branky Svitav: 18. a 42. Husák, 29. Šivák, 37. Hynek, 53. Vašák, 59. Prudil, 59. Sauer.

V krajském divizním derby se prosadil litomyšlský celek, jehož hráčům visí nad hlavami Damoklův sestupový meč, zatímco protihráči z Letohradu bojují o přední pozice. V pohledném dramatickém střetnutí rozhodovala závěrečná perioda, ve které se domácí za stavu 4:4 utrhli do dvougólového náskoku. Hosté snížili dvě minuty před koncem na 6:5 a o drama v koncovce bylo postaráno, tím spíše, že to zkusili v šesti bez brankáře. K míčku se však dostal Ondřej Háp a střelou do prázdné branky podtrhl velmi důležité litomyšlské vítězství. Zábavný večer prožili i fanoušci ve vysokomýtské hale a aby také ne, sedmnáct gólů se nedává každý den a domácí rozebrali protivníka ze Všestar do šroubečku.

DIVIZE D:

18. KOLO: Florbal Litomyšl – FBC Letohrad Orel Orlice 7:5 (2:2, 1:2, 4:1). Branky: 14. a 60. O. Háp, 18. Švec, 26. T. Boštík, 46. Lamplot, 48. M. Boštík, 54. M. Háp – 17. a 59. Kubelka, 2. Majvald, 32. Poláček, 39. Derka (TS). FTC Vysoké Mýto – FBŠ Všestary 17:5 (5:2, 6:0, 6:3). Branky Vysokého Mýta: 8., 37., 39. a 52. Unzeitig, 10., 11. a 17. Lesák, 18., 22.a 47. Kobr, 25. a 44. Večeře, 33. a 48. Pavlák, 35. Novák, 42. Vaňásek, 58. Poláček.

Utkání FbK Orlicko-Třebovsko – FBC ZŠ Horní bylo odloženo.