V Národní lize Svitavy v předcházejícím kole zvítězily v Ostravě, ale vyhrát dva zápasy v řadě, to se pro ně ukázalo jako nesplnitelný úkol. Přitom jejich vystoupení proti Hranicím nevypadalo docela dlouho tak beznadějně, právě naopak, ve 43. minutě využil Hynek přesilovou hru a poslal svůj tým do vedení 2:1. To však ještě nikdo netušil, že to od domácích je střelecky všechno. Severomoravané zanedlouho vyrovnali a koncovku opanovali, dvě minuty před koncem dokonali obrat a poslední ránu zasadili svitavských florbalistům při jejich risku bez brankáře. „První třetina byla obrazem naší rozcvičky, kdy třicet minut před zápasem je nachystaných devět lidí a soupeř už rozchytává gólmany. Naštěstí hosté spálili asi deset tutovek, jinak by se zbytek zápasu jen dohrával. Ve druhé části přišlo zlepšení, začali jsme být aktivnější a důraznější. Třetí třetina byla vabank. Důležité je, že když si něco řekneme v kabině, měli bychom to plnit. Bohužel to tak ale není,“ vyjádřil se k utkání vedoucí družstva Jakub Motl. K dalšímu duelu se poslední celek tabulky vydá v neděli do Hluku.