Pád na poslední místo. Pardubičtí Sokoli vytěžili z víkendové přestřelky pouze remízu v základní hrací době a sesunuli se na chvost superligového pořadí. Pokračovaly rovněž další celostátní florbalové soutěže.

Ilustrační foto. | Foto: Sokoli Pardubice

I za hubený zisk ovšem musí být pardubičtí florbalisté při pohledu na vývoj utkání docela rádi, protože v jeho průběhu ani jednou nevedli a neustále likvidovali místy i tříbrankovou ztrátu. Což se jim povedlo na začátku poslední periody, kdy slepenými trefami Velce a Teichmana dotáhli na 7:7. Vzápětí ovšem inkasovali poosmé a dostali se znovu do mínusu, zpátky do zápasu jim pomohla pětiminutová přesilovka, kterou Pakostovou zásluhou využili k vyrovnání. Prodloužení po necelých dvou minutách ukončil českolipský Novák. „Myslím, že to bylo pěkné utkání, atraktivní pro diváky, padla spousta gólů. Bohužel to rozhodne totální nesmysl, kdy hrajeme prodloužení tři na tři, což nemá nic společného s florbalem,“ kritizuje trenér Martin Zozulák nynější podobu nastavené pětiminutovky.