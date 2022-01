V Ostravě se Sokolům povedl nástup a po rychlém zásahu kapitána Pakosty se dostali do vedení, které po nějaký čas drželi. Ještě do přestávky však domácí skóre otočili a od té chvíle se Pardubičtí dívali soupeři pouze na záda. Naposledy v kontaktu byli za stavu 5:4, ve zbytku prostřední periody nabrali čtyřbrankové manko a když hned zkraje závěrečné třetiny inkasovali znovu, nedalo se s nepříznivým vývojem, kromě kosmetické korekce, mnoho udělat. „Myslím si, že výsledek úplně neodpovídá předvedené hře. Měli jsme tam spoustu dobrých momentů. Trápili jsme se ale hodně v koncovce. Ostravě to tam padalo lehce, zatímco my jsme se na gól hrozně nadřeli,“ glosoval trenér Milan Koubek. Pondělní televizní dohrávka s Libercem nabídla zajímavý, rušný a dramatický florbal s několika zvraty, V 51. minutě využil přesilovou hru Kučera a přiblížil Sokoly k vítězství (5:4). Severočeši ovšem zakrátko odpověděli a nebýt dobře postavených tyček, mohlo být s domácími ještě hůře už v základní hrací době. Takhle dotáhli šedesátiminutové zápolení alespoň k remíze, boj o druhý bod v prodloužení rozhodl pěknou individuální akcí liberecký Stránský.

LIVESPORT SUPERLIGA: FBC ČPP Bystroň Group Ostrava – Sokoli Pardubice 9:5 (3:1, 5:3, 1:1). Branky Pardubic: Pakosta 2, Kučera 2, Zozulák.

Sokoli Pardubice – FBC Liberec 5:6 PP (0:1, 3:2, 2:2 – 0:1). Branky Pardubic: Šmíd 2, Kučera 2, Žáček.

Pardubice: Haleš (Denemark) – Kaluža, Petr, Pakosta, Zozulák, Kučera, Slabý, Klein, Teichman, Nezval, Šmíd, Prix, Křinka, Savický, Petržela, Burian, Rusin, Smola, Žáček, Černý.

Pořadí: 1. Střešovice (57), 2. Mladá Boleslav (55), 3. Vítkovice (48), 4. Sparta Praha (45), 5. Bohemians Praha (31), 6. Chodov (39), 7. Black Angels (36), 8. Liberec (33), 9. Ostrava (32), 10. Otrokovice (18), 11. Hattrick Brno (15), 12. Česká Lípa (14), 13. Pardubice (14), 14. Královské Vinohrady (12).

Další program: Fat Pipe Florbal Chodov – Sokoli Pardubice (ne, 16:30).

Alespoň bod. Rozhodlo oslabení v prodloužení

Po snad nejhorším podzimu ve svitavské čtvrtstoletí dlouhé florbalové historii se tým FbK pustil do nového roku na půdě tradičního soupeře v Pelhřimově. A byla to bitva s nejednou zápletkou. Hosté se opět dostali do pozice toho, kdo musí dotahovat, což pro ně ovšem není v tomto ročníku nic nového. Třikrát v průběhu hry byli dva góly v mínusu (2:0, 3:1, 4:2), finiš se jim však povedl a dvojice Mach – Sauer se dvěma trefami v rozmezí minuty postarala o vyrovnání. Do prodloužení však šli Svitavští v početní nevýhodě a domácí v nabídnuté přesilovce čtyři na tři zápas rychle rozhodli. „První zápas v novém roce zkomplikovala spousta podivných výroků na obě strany. Co se týče naší hry, první třetina byla hodně ospalá a pasivní, ve druhé třetině jsme zlepšili pohyb a hru na balónku, nicméně to pořád nestačilo. Třetí část byla hodně o bojovnosti a důrazu v soubojích, což se nám vcelku dařilo. Bohužel prodloužení rozhodlo oslabení a tak bereme jeden bod,“ uvedl vedoucí družstva Jakub Motl.

NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD: TJ Spartak Pelhřimov – FbK TJ Svitavy 5:4 PP (1:0, 1:1, 2:3 – 1:0). Branky Svitav: Motl, Hynek, Mach, Sauer.

Pořadí: 1. Troopers (42), 2. Rožnov (34), 3. Třebíč (28), 4. Pelhřimov (27), 5. Opava (24), 6. MVIL Ostrava (23), 7. Kopřivnice (22), 8. Hranice (21), 9. Klobouky (20), 10. Horní Suchá (10), 11. Hluk (18), 12. Svitavy (9).

Další program: FbK TJ Svitavy – Fat Pipe Aligators Klobouky (so, 20:00).

Litomyšlský osud je stále více na vážkách

Černý víkend prožili v novoroční premiéře krajští účastníci divizní soutěže. Výjimku tvořil pouze Letohrad, ovšem jen díky tomu, že si duel proti Hradci Králové odložil na únor. Tři další výjezdy skončily shodně nezdarem. Katastrofa je to v případě litomyšlských florbalistů, kteří utržili ostudný debakl na palubovce beznadějně poslední Třebíče. Ta doposud ani jednou nevyhrála, ale na soupeři ze Smetanova města si smlsla. Hosté by potřebovali, aby se florbal hrál na cokoli jiného než na góly. Třeba na držení míčku, počet střeleckých pokusů a podobně, v tom by zřejmě dominovali. Ale že se počítají pouze branky, tak zcela propadli a ze zahrávání si s ohněm je tady extrémně vážná hrozba sestupu. Nevedlo se ani Vysokému Mýtu, tamní florbalisté nestačili v souboji rivalů z horní poloviny tabulky na Mohelnici, a ani Orlicko-Třebovsko nemělo ve Všestarech svůj nejlepší den. Respektive podle vlastních představ odehrálo pouze úvodní třetinu, což bylo na celkový úspěch málo.

DIVIZE D: Snipers Třebíč B – Florbal Litomyšl 7:1 (2:0, 2:0, 3:1). Branka Litomyšle: Štarman. FBŠ Všestary – FbK Orlicko-Třebovsko 8:5 (1:3, 3:0, 4:2). Branky Orlicka-Třebovska: Šmíd 2, Kapoun 2, Jurco. FBC Mohelnice – FTC Vysoké Mýto 9:5 (2:2, 4:1, 3:2). Branky: Večeře, Pavlák, Knypl, Novotný, Lesák.

Pořadí: 1. Hornets Brno (37), 2. Mohelnice (36), 3. Letohrad (29), 4. Hradec Králové (27), 5. Vysoké Mýto (27), 6. Blansko (26), 7. Jihlava (20), 8. Orlicko-Třebovsko (19), 9. Všestary (19), 10. Litomyšl (14), 11. Žďár nad Sázavou (9), 12. Třebíč B (4).

Další program: Vysoké Mýto – Blansko (pá, 19:30), Hornets Brno – Letohrad (so, 17:00), Orlicko-Třebovsko – Jihlava (so, 18:00), Litomyšl – Všestary (so, 19:00).