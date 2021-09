Národní liga Východ

Ani druhý pokus svitavských florbalistů o premiérový bodový zisk do tabulky východní skupiny národní ligy nebyl úspěšný. A může je to hodně mrzet, protože domácí zápas s Ostravou měli před svými fanoušky rozehraný více než slibně. Sice se jim nepovedl nástup a ztráceli 0:2, v dalším průběhu ovšem přitopili výrazně pod kotlem a když ve 48. minutě zvyšoval Říha na 6:4, nezdálo se, že by jejich cestu k výhře mohlo ještě něco ohrozit. Jenže místo uklidnění se na jejich holích usadily nervozita a strach o výsledek, z toho vyplynul chvilkový kolaps a během celé minuty vyrovnání. A závěrečné drama pro ně nemělo šťastný konec. Brýdl nejprve dělovkou napálil pouze spojnici, naopak na druhé straně ostravský kapitán Kotzur mířil z dorážky z brankoviště přesně a domácím zůstaly prázdné ruce. Charakteristika duelu tak zůstává stejná jako o týden dříve v Telnici: předvedená hra určitě ne špatná, ale bodový přírůstek ke zklamání 150 diváků v hledišti opět nulový. „Do zápasu jsme vstoupili hodně pasivně a soupeř nás rychle potrestal. Ve druhé třetině se náš výkon zlepšil, hlavně střelba a pohyb v rozehrávce. Bohužel jsme ke konci neudrželi koncentraci,“ litoval svitavský útočník Jakub Motl.

FbK TJ Svitavy – 1. MVIL Ostrava 6:7 (1:2, 3:2, 2:3). Branky: 6. a 48. Říha, 26. a 45. Pakosta, 27. Mach, 28. Musil – 4. Lacina, 10. Valigůra, 32. Krčmář, 36. Adamík, 52. Šebesta, 53. Sokol, 59. Kotzur. Svitavy: Lamař (Roche) – Kovář, Kužela, Musil, Říha – Prudil, Hynek, Pakosta, Sauer, Mach, Brýdl, Čermák, Motl, Vašák, Čížek.

Příští program: Hranice – Svitavy (sobota 25. září, 17:00).

Divize D

„Kdo brání, nevěří svému brankáři“. Těžko říci, zda před prestižním divizním regionálním derby mezi florbalisty Vysokého Mýta a Litomyšle zněly v kabinách obou rivalů takové pokyny. Pravděpodobně ne, ale to, co se na palubovce strhlo ve druhé a třetí třetině, byla i na florbalové poměry docela síla. Skvělá divácká kulisa sledovala nevídanou přestřelku, ve které hráli prim především v poslední dvacetiminutovce borci domácího FTC. V této pasáží nasázeli do litomyšlské sítě sedm gólů a ze zápasu, jehož skóre bylo ještě deset minut před koncem nejtěsnější, vzešlo nakonec jejich přesvědčivé vítězství. A ani v dalších zápasech krajských zástupců nebyla o branky nouze, díky vítězství po prodloužení v Třebíči rozmnožili bodové konto letohradští Orli.

FTC Vysoké Mýto – Florbal Litomyšl 14:9 (1:2, 6:4, 8:3). Branky: 14., 23., 41. a 51. Kobr, 33., 45., 53. a 59. Lesák, 21. a 28. Koubek, 24. Novotný, 27. Vaňásek, 54. Pavlák, 56. Knypl – 5. a 13. O. Háp, 24. a 43. T. Boštík, 27. a 48. Štarman, 25. a 32. Jedlička, 60. M. Háp. Snipers Třebíč B – FBC Letohrad Orel Orlice 6:7 PP (0:3, 4:0, 2:3 – 0:1). Branky: 24. a 30. Pazderník, 32. Buchtela, 33. Žák, 41. vlastní (Skalický), 48. Venhoda – 10., 46. a 48. Skalický, 3. Pokorný, 12. Majvald, 59. Kubelka, 64. Faltus. FBC Mohelnice – FbK Orlicko-Třebovsko 9:8 (3:2, 4:3, 2:3). Branky: 25., 37., 53. a 58. Bizek, 18., 26. a 36. Veselík, 19. Heller, 20. Navrátil – 20. a 30. Dryml, 47. a 56. J. Horák, 5. Langer, 21. P. Horák, 34. Zlesák, 51. Tesař.

Příští program: Letohrad – Všestary (sobota 25. září, 18:00, SH Rokytnice v Orlických horách), Orlicko-Třebovsko – Blansko (sobota 25. září, 18:00, SH Skalka), Litomyšl – Mohelnice (sobota 25. září, 19:00, MSH Litomyšl), Žďár nad Sázavou – Vysoké Mýto (sobota 25. září, 19:00).