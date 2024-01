Poprvé v novém roce vyběhli na palubovky florbalisté, aby pokračovali v mistrovských divizních bojích. K vidění bylo mimo jiné okresní derby, ve kterém Letohrad přestřílel Orlicko-Třebovsko. Na vynikající podzim navázal litomyšlský celek a upevnil si vedoucí umístění v tabulce, ačkoli se jeho vydřené vítězství v Dobrušce rodilo se značnými komplikacemi.

Ilustrační foto. | Foto: Tomáš Pleskot

Ve sportovní hale v Rokytnici nad Orlicí, kde mají letohradští Orlové svoji základnu, byl k vidění zajímavý a gólově bohatý duel. Po většinu času byli domácí ve skóre napřed, nicméně soupeř se houževnatě držel a teprve ve třetí třetině se o osudu utkání definitivně rozhodlo. Čtyřmi trefami do černého se pod konečný výsledek podepsal Jan Skalický. „Věděli jsme, že Orlicko-Třebovsko potřebuje body a že si je hodlá z Rokytnice odvézt. Zápas se hrál v tempu a od začátku jsme byli o něco lepší v zakončení. Hosty jsme za celou dobu nepustili do vedení, což bylo klíčové pro celý vývoj. Trochu jsme si hru komplikovali horším obsazováním a chybami v rozehrávce, ale stačilo to,“ hodnotil derby letohradský trenér Petr Adamec. „Po dvě třetiny to byl vyrovnaný zápas. Ve třetí nám soupeř odskočil, na což jsme nedokázali reagovat. Musíme se soustředit na zbývající utkání a porvat se o co nejlepší výsledky,“ glosoval kouč Orlicka-Třebovska Martin Šmíd. Pozice jeho týmu v závěru tabulky je stále více složitá.

Těžkou šichtu mají za sebou vedoucí florbalisté Litomyšle. Třinácté vítězství v sezoně, z toho dvanácté za plný počet bodů, však mají v kapse. V Dobrušce o něm rozhodl Ondřej Pakosta vítězným zásahem v čase 57:25 a následně hosté ubránili dvouminutové oslabení, které protivník ještě vylepšil odvoláním brankáře. „Soupeř byl na nás velmi dobře připraven, naopak náš vstup do zápasu trochu pomalejší. Na konci zápasu rozhodl morál, který jsme celý zápas drželi. I na tři góly se někdy vítězí,“ vyjádřil se litomyšlský Michal Háp, který zastal roli vedoucího družstva.

Důležitý krok směrem k postupu do play up, kam projde pět nejlepších týmů tabulky (a šanci bude mít ještě šestý) udělali hráči Vysokého Mýta. Po velmi dobrém výkonu přehráli před svými fanoušky konkurenta a tabulkového souseda z Jihlavy. „Šli jsme trpělivě za vítězstvím a úspěšně to zvládli, i když šancí bylo snad na pět zápasů,“ radoval se vedoucí týmu Aleš Dejdar.

Městská sportovní hala v Litomyšli bude v následujícím kole dějištěm taháku divizní skupiny D. Jinak ani nelze nazvat souboj prvního proti druhému týmu tabulky. Domácí florbalisté přivítají brněnské Hornets a lákavější pozvánka pro fanoušky neexistuje. Hraje se v sobotu od 18 hodin.

DIVIZE – skupina D

16. KOLO: FTC Vysoké Mýto – Andone SK Jihlava 9:5 (3:1, 2:2, 4:2). Branky Vysokého Mýta: Fuňk 2, Novák 2, Rašek 2, Cifra, Knypl, Lesák. FBC Dobruška – Florbal Litomyšl 2:3 (0:0, 1:1, 1:2). Branky Litomyšle: Pakosta 2, Švec. FBC Letohrad Orel Orlice – FbK Orlicko-Třebovsko 9:6 (4:3, 2:2, 3:1). Branky: Skalický 4, Doleček 2, Kubelka, Pokorný, Šubert – Kapoun 2, Holub 2, Martinásek, Borovička.

Další výsledky: Hornets Brno – Hradec Králové 12:9, Všestary – Žďár nad Sázavou 6:4, Havlíčkův Brod – Třebíč 7:8.

Tabulka po 16. kole:

1. Florbal Litomyšl 16 12 1 1 2 106:72 39

2. Hornets Brno ZŠ Horní 16 10 1 1 4 109:79 33

3. Hippos Žďár nad Sázavou 16 9 1 0 6 117:101 29

4. FBC Letohrad Orel Orlice 16 9 1 0 6 111:97 29

5. FTC Vysoké Mýto 16 8 1 1 6 113:91 27

6. Andone SK Jihlava 16 7 1 4 4 88:76 27

7. FBŠ Všestary 16 9 0 0 7 117:115 27

8. TJ Sokol Havlíčkův Brod 16 4 4 0 8 106:116 20

9. FBC Dobruška 16 6 0 2 8 71:90 20

10. FbK Orlicko-Třebovsko 16 5 0 0 11 103:130 15

11. FbC Hradec Králové B 16 3 0 2 11 91:126 11

12. Snipers Třebíč 16 3 1 0 12 95:134 11

Další program:

17. kolo, sobota 13. ledna: Třebíč – Vysoké Mýto, Orlicko-Třebovsko – Dobruška, Jihlava – Letohrad, Litomyšl – Hornets Brno (vše 18.00).