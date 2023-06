Florbal je tradičně prvním z kolektivních sportů, který odhaluje podobu nové sezony. Losovací aktiv celostátních soutěží v Brně vytyčil podobu jednotlivých lig pro ročník 2023/2024. Východní Čechy v nich budou mít znovu významné zastoupení.

A to znovu i v Livesport superlize, neboť záchranářské úsilí pardubických Sokolů bylo na jaře zase úspěšné, takže se budou moci opětovně pokoušet posunout do vyšších patrech a konečně bojovat o postup do play off. Do superligy, který startuje o druhém zářijovém víkendu, vstoupí venkovním zápasem na půdě pražských Black Angels, domácí premiéra na ně čeká týden nato proti Spartě.

Ženská extraliga se v příští sezoně obejde bez zástupce našeho regionu, neboť její dosavadní účastník Finance Novák FBK Jičín se nepřihlásil a bude hrát pouze druhou ligu.

Novinkou východočeského florbalu v nadcházející sezoně bude zastoupení v 1. lize mužů, tedy druhé nejvyšší tuzemské soutěži, kam byl po odmítnutí původně postupujících celků zařazen FbC Hradec Králové. Jeho pouť soutěží odstartuje zkraje září na palubovce ostravského FBC Letka Toman Finance Group.

V Národní lize mužů, konkrétně v její západní skupině, budou působit Florbal Primátor Náchod a TJ Sokol Jaroměř.

V divizní soutěži mužů nacházíme východočeskou stopu ve dvou z pěti skupin. V céčku si zahrají se soupeři ze středu a severu Čech TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem, Orel Rtyně v Podkrkonoší, Florbal Primátor Náchod B a Finance Novák FBK Jičín. Ve skupině D tvořené kluby ze čtyř krajů se potom objevují Florbal Litomyšl, FTC Vysoké Mýto, FbC Hradec Králové B, FBŠ Všestary, FbK Orlicko-Třebovsko, FBC Letohrad-Orel Orlice a FBC Dobruška.

Zbývá ještě představit regionální zastoupení v 1. lize žen Východ, které tvoří družstva IBK Hradec Králové, FBC Dobruška a FBK TJ Svitavy.

Obsazení celostátních soutěží s účastí východočeských klubů:

MUŽI

Livesport superliga (od 9. září): Předvýběr.CZ Florbal MB, FBC 4CLEAN Česká Lípa, FBC Liberec, TJ Sokol Královské Vinohrady, Tatran Střešovice, FbŠ Bohemians, FB Hurrican Karlovy Vary, FBC ČPP Bystroň Group Ostrava, BUTCHIS, 1. SC TEMPISH Vítkovice, Black Angels, Sokoli Pardubice, ACEMA Sparta Praha, FAT PIPE Florbal Chodov.

1. liga (od 2. září): FbC Plzeň, Bulldogs Brno, FBC Štíři České Budějovice, Florbal Ústí nad Labem, FBC Letka Toman Finance Group, FbC Hradec Králové, DDQ Florbal Chomutov, ASK Orka Čelákovice, Sokol Brno I EMKOCase Gullivers, Kanonýři Kladno, Panthers Otrokovice, FBŠ Hummel Hattrick Brno, FAT PIPE Start98, TJ Znojmo LAUFEN CZ.

Národní liga Západ (od 9. září): TROOPERS, Florbal TJ Kobylisy, FBK Atlas Blansko, Florbal Primátor Náchod, FBŠ Slavia Fat Pipe Plzeň, SK Florbal Benešov, T.B.C. Králův Dvůr, Spartak Pelhřimov, FbC Písek, Panthers Praha, FBC DOŠWICH MIilevsko, TJ Sokol Jaroměř.

Divize C (od 9. září): FBC Panthers Liberec, Florbal Jablonec, ACEMA Sparta Praha U23, Florbalová akademie MB, Florbal Primátor Náchod B, Floorball Club FALCON, T.K.S. TJ Turnov, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem, Slavia Praha, Finance Novák FBK Jičín, FBC Liberec B, Orel Rtyně v Podkrkonoší.

Divize D (od 9. září): Andone SK Jihlava, FbC Hradec Králové B, Snipers Třebíč, FbK Orlicko-Třebovsko, Hippos Žďár nad Sázavou, Florbal Litomyšl, FBŠ Všestary, Hornets Brno ZŠ Horní, TJ Sokol Havlíčkův Brod Erupting Dragons, FBC Dobruška, FTC Vysoké Mýto, FBC Letohrad-Orel Orlice.

ŽENY

1. liga Východ: FBC Kutná Hora, FBC Dobruška, Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou, IBK Hradec Králové, TJ Centropen Dačice, FBŠ Hummel Hattrick Brno, EAV SK Jihlava, Aligators Šitbořice, FbK Horní Suchá, FbK TJ Svitavy.