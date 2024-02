Dokonáno jest v základní části florbalové divizní soutěže. Závěrečné kolo podtrhlo suverénní prvenství Litomyšle ve skupině D, společně s ní si play up o Národní ligu zahrají rovněž celky z Letohradu a Vysokého Mýta. Zcela opačné pocity prožívají hráči FbK Orlicko-Třebovsko, kteří sice v závěrečném kole nastříleli patnáct gólů, jenže na jejím hořkém sestupovém osudu ani taková kanonáda nemohla nic změnit.

Gól Jana Kulhavého (Florbal Litomyšl) v utkání proti Žďáru nad Sázavou. | Video: Radek Halva

Litomyšl měla prvenství jisté v předstihu, přesto závěrečný souboj proti Žďáru nad Sázavou nevypustila a slušně zaplněné hale nabídla zajímavé a pohledné představení okořeněné osmi brankami. „Jsme rádi, že celý zápas proběhl bez problémů a zranění. Všichni zúčastnění odvedli skvělou práci,“ byl spokojen trenér Tomáš Doubek, který bude mít nyní dostatek času nachystat svůj mančaft na boje v play up, do nichž se zapojí až o druhém březnovém víkendu.

Tahákem kola bylo orlické derby, v němž během úvodních dvaceti minut padlo devět gólů, ale v dalším průběhu pálili ostrými pouze Letohradští dirigovaní nejproduktivnějším hráčem a nejlepším střelcem soutěže Maximem Kubelkou, který zaokrouhlil svoje střelecké konto na úctyhodných 50 branek (celkem nasbíral 72 kanadských bodů). „V první třetině to byla hra nahoru – dolů s minimálními myšlenkami na defenzívu. O přestávce jsme si řekli, že nepotřebujeme výsledek 23:22, zlepšili jsme bránění a do ofenzívy přenesli to nejlepší z první části. Soupeř neustále kousal, ale podařilo se nám jeho hru udržet na uzdě a zaslouženě vyhrát. Musím smeknout před svými hráči, že dokázali ubránit téměř osm minut hry hostů bez brankáře,“ chválil letohradský kormidelník Petr Adamec. „Poslední zápas základní části, co víc dodat. Gratulujeme domácím k výhře a děkujeme za možnost zkoušet a připravovat se na play up,“ nebral vysokou porážku tragicky vedoucí družstva FTC Aleš Dejdar.

Kohouti dali razítko na triumf v základní části. Horses loupili body u Metuje

Sestupové slzy pokropily Orlicko-Třebovsko a závěrečná drtivá výhra nad rovněž padající Třebíčí (Vojtěch Šmíd se pod výsledek podepsal šesti zásahy) na tom nemohla nic změnit. Divizní existenci si tým prohrál v předcházejícím průběhu sezony. Určitě tak špatně skončit nemusel, ale ze zakletí těsných porážek se nedokázal vymanit. „Utkání o poslední místo dopadlo lépe pro nás. Od začátku jsme byli lepším týmem a šli si pro závěrečné vítězství. Bohužel se s divizí loučíme, ale uděláme vše pro návrat. Děkujeme super fanouškům za podporu, kterou nám celou dobu projevovali,“ uvedl trenér Martin Šmíd.

DIVIZE – skupina D

22. KOLO: FbK Orlicko-Třebovsko – Snipers Třebíč 15:5 (7:0, 5:1, 3:4). Branky Orlicko-Třebovska: V. Šmíd 6, J. Šmíd 3, Borovička 2, Martinásek 2, Langer, Minář. Florbal Litomyšl – Hippos Žďár nad Sázavou 8:4 (3:1, 4:1, 1:2). Branky: T. Boštík 2, Kulhavý, Nonn, Pakosta, Ryšavý, Švec, Smola. FBC Letohrad Orel Orlice – FTC Vysoké Mýto 12:6 (4:5, 3:0, 5:1). Branky: Skalický 4, Kubelka 2, Doleček 2, Majvald 2, Kuklík, Novák – Lesák 2, Knypl, Pavlák, Slabý, Unzeitig.

Další výsledky:

Hornets Brno – Všestary 11:8, Dobruška – Havlíčkův Brod 6:3, Hradec Králové B – Jihlava 13:3.

Konečné pořadí:

1. Litomyšl 22 16 3 1 2 152:104 55

2. Hornets Brno 22 14 1 2 5 153:110 46

3. Vysoké Mýto 22 12 1 1 8 151:128 39

4. Letohrad 22 11 2 1 8 161:136 38

5. Žďár nad Sázavou 22 12 1 0 9 154:141 38

6. Jihlava 22 9 1 5 7 119:115 34

7. Dobruška 22 9 1 2 10 105:124 31

8. Hradec Králové B 22 8 0 3 11 141:155 27

9. Všestary 22 9 0 0 13 148:171 27

10. Havlíčkův Brod 22 6 4 0 12 146:160 26

11. Orlicko-Třebovsko 22 6 0 1 15 149:172 19

12. Třebíč 22 4 2 0 16 129:192 16

Jak dál v play up

Pět vítězů dlouhodobé části (Wizards DDM Praha 10, FBC Draci Říčany, Orel Rtyně v Podkrkonoší, Florbal Litomyšl, FBS Olomouc) je nasazeno přímo do 2. kola vyřazovací části. Zbylých dvaadvacet postupujících klubů vytvořilo napříč skupinami jedenáct dvojic úvodního dějství. Regionální zástupci změří síly v sériích na tři vítězné duely s týmy z moravské skupiny E.

FTC Vysoké Mýto – FBC Mohelnice

(hrací dny: 24. 2., 25. 2., 2. 3., případně 3. 3., 5. 3.)

Vítěz se ve 2. kole utká s Olomoucí (od 9. 3.)

TJ Spartak Bílovec – FBC Letohrad Orel Orlice

(hrací dny: 24. 2., 25. 2., 2. 3., případně 3. 3., 5. 3.)

Vítěz se ve 2. kole utká s Litomyšlí (od 9. 3.)

Pasáže z utkání Litomyšl vs. Žďár nad Sázavou:

Zdroj: Radek Halva

Zdroj: Radek Halva