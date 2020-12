Jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet… Touto metaforou se dají popsat výsledky pardubických florbalistů v dalším dvojutkání. Zatímco v tom předchozím cyklu zaznamenali dvě dvouciferné prohry s celkovým počtem 27 inkasovaných gólů, tak nyní dvakrát prohráli 4:6. Doma i venku. Navíc jejich druhý nezdar viděla zásluhou televizních kamer celá republika.

Od deseti k pěti

To byl nástup. Sokoli na protivníka vlétli a po dvou klovnutích za sedmdesát vteřin si načechrali polštář. S dvoubrankovým náskokem vstupovali i do druhé třetiny. Jenže v ní se jejich vedení vypařilo jako pára nad Opatovicemi. Na Haleše se valil jeden útok za druhým. Dělal, co mohl, přesto zůstával na holičkách. A před závěrečnou dvacetiminutovkou spadli domácí florbalisté do ztráty. Sice jednobrankové, ovšem už se jim skórovat nepodařilo.

„Věděli jsme, že máme soupeře, se kterým se dají uhrát nějaké body. Před zápasem jsme si říkali, že nám nesmí utéct začátek jako v těch dvou předchozích zápasech. Vyhráli jsme sice první třetinu, ale florbal se hraje šedesát minut. Mrzí nás druhá třetina, kdy jsme nabídli Ostravě strašně brejků. Ona čtyři využila. Tam se zápas lámal,“ poukazuje na klíčovou pasáž střetnutí pardubický trenér Martin Zozulák.

Pardubice - Ostrava 4:6

Fakta - branky: 1. Kucharič (Teichman), 2. Žáček (Smola), 19. Šmíd (Lehký), 36. Šmíd (P. Pakosta) – 13. Sládek (Pešat), 24. Šubert (Pešat), 24. Eichner (Lipový), 30. Hurta (Soukup), 35. Malajka (Šubert), 60. Sládek. Třetiny: 3:1, 1:4, 0:1. Pardubice: Haleš (Aubus) – Kaluža, Kohoutek, Slabý, Prix, Weinelt, Lehký – Kučera, Teichman, P. Pakosta – Klein, Šmíd, Savický – Petržela, Smola, Žáček – Kucharič, Černý, Formánek.

Hotovo za šest minut

Jako přes kopírák. Pardubice se znovu ujaly vedení 2:0 a náskok opět lehkovážně ztratily. Hattrick otočil nepříznivý stav během šesti minut druhé třetiny. Vytvořil si dvoubrankové vedení, které si pohlídal až do závěrečného klaksonu. Hostům znovu nepomohl vynikající Haleš.

„Podali jsme strašně špatný výkon. Soupeři jsme po chybách nabídli všechny branky. Snad jen první třetinu jsme odehráli relativně dobře. Od té druhé už jsme nebyli na hřišti,“ nebere si servítky Martin Zozulák.

Brno - Pardubice 6:4

Fakta - branky: 9. Ondráček (Fuchs), 23. Martin Nagy (Coufal), 27. Hemerka (Vlach), 29. Šimon Hronek (Coufal), 60. Ondráček (Brom), 60. Vlach (Kostka) – 5. Petržela (Teichman), 7. Petržela (Teichman), 56. Šmíd (Lehký), 60. Teichman (Formánek). Třetiny: 1:2, 3:0, 2:2. Pardubice: Haleš (Aubus) – Kaluža, Kohoutek, Slabý, Prix, Weinelt, Lehký – Kučera, Teichman, P. Pakosta – Klein, Šmíd, Savický – Petržela, Smola, Žáček – Kucharič, Černý, Formánek.