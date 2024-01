Orlicko-Třebovsko senzaci nedotáhlo. Vysokému Mýtu stačily dvě třetiny

Po dvě třetiny to ve sportovní hale Skalka vypadalo na prvotřídní florbalovou senzaci, když tonoucí Orlicko-Třebovsko drželo v šachu vedoucí Litomyšl. Jenže lídr tabulky se ve třetí třetině probudil, skóre totálně přetočil a prvenství v základní části má na dosah. Zato nad domácím výběrem se pomalu zavírá divizní voda… Důležitý krok do play up udělalo Vysoké Mýto, naopak situaci si zkomplikoval Letohrad.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Florbal Litomyšl vs. FbK Orlicko-Třebovsko. | Foto: Tomáš Pleskot