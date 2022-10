Chrudim i nadále diktovala tempo a obléhala branku hostů. Po chybě v obraně hostů mohl skórovat David Drozd, ale prázdnou bránu netrefil. Vzápětí přišla první žlutá karta utkání. Němec musel vyběhnout proti míči na jednoho z bratrů Drozdů a u lajny ho nešetrně fauloval skluzem.

Plzeňští si však také vypracovali velikou příležitost. Seidler ale z bezprostřední blízkosti přestřelil prázdnou bránu. Vzápětí měl chvilku slávy domácí hráč Capinha, který nejprve po pohledném proklouznutí mezi hráči vystřelil, ale Holý jeho střelu blokoval. Podruhé se snažil obejít Rešetára, ale ten ho fauloval a Plzeň hrála pod hrozbou penalty. Zároveň se kapitán hostů rozohnil a obdržel žlutou kartu.

Domácí šli do dvoubrankového vedení. Hosté zachybovali na své polovině a Koudelka křižným pasem našel Pavla Drozda, který se nemýlil - 2:0.

Trenér Marek Kopecký sáhl k jasné a úspěšné taktice. Rešetár oblékl brankářský dres a vyběhl na palubovku. Plzeň v powerplay zamkla Chrudim a přineslo to úspěch. Holý se dostal k odraženému míči a napodruhé prostřelil brazilského gólmana.

Ve druhé části se poměrně dlouho hrálo vyrovnaně, ale Chrudim opět utekla. David Drozd vymíchal Buchtu a zakončil na přední tyč - 3:1.

A zase to powerplay. Po centru Holého si srazil Pavel Drozd míč za záda vlastního brankáře - 3:2.

Po dobu dalších několika minut si domácí drželi náskok a už to vypadalo, že si přípíšou další tři body do tabulky a ujmou se klidného vedení v tabulce. Plzeň však powerplay ovládá na výbornou a skóre srovnal střelou z úhlu Seidler - 3:3.

Chrudim v závěru ještě tlačina na obranu hostů, ale vítěznou trefu nezaznamenala.

Dva rivalové se tak rozešli smírně a mají stejný počet bodů.

Martin Doša (hráč FK Chrudim): "Diváci si museli přijít na své. Myslím si, že čtyři na čtyři jsme měli více ze hry, dostali jsme tři góly v power play. Trénovali jsme to poctivě, ale přišlo mi to chaotické, měli jsme i trochu smůly. Musíme si s tím poradit lépe. Co se dá dělat, měli jsme to udržet a zápas by se hodnotil úplně jinak.”

Michal Seidler (hráč Plzně): "Bod z Chrudimi je pro nás hodně cenný. Jeli jsme tam neprohrát a to se podařilo. Bojovali jsme a z naší dobře secvičené power play se nám podařilo srovnat dvougólové manko. Chtěl bych poděkovat našim fanouškům, kteří za námi přijeli a udělali skvělou atmosféru!”