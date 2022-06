Alpa Final Four se uskuteční o nadcházejícím víkendu 11. a 12. června v Letohradu.

Místo český pohár bychom mohli závěrečný turnaj klidně označit jako východočeský, protože tři z jeho čtyř kvalifikovaných účastníků jsou z Pardubického kraje.

Ovšem největší favorit Final Four přijede ze středních Čech, Kladno letos bojovalo se zmíněným Kertem o ligový titul.

Turnaj se bude hrát klasickým pohárovým modelem, tedy v sobotu obě semifinálové střetnutí a v neděli zápas o třetí místo a finále.

V prvním semifinále se od 14 hodin utká celek HBC Pardubice, nedávný semifinalista nejvyšší soutěže, s prvoligovým překvapením pohárového pavouka – Ježky z Heřmanova Městce. Favorit je v tomto derby nad slunce jasný, ale pohár bývá soutěží nevyzpytatelnou a o nečekané výsledky v něm nebývá nouze. Pardubicím však letos uniklo finále extraligy a další zklamání nechtějí připustit.

Druhé semifinále se bude hrát od 17 hodin a letohradští Jeleni v něm vyzvou Kladno. Domácí prostředí jim velí s odvahou přijmout výzvu v podobě extraligových vicemistrů. „Od soupeře očekávám hodně běhavý a silový zápas. Určitě budeme chtít na domácí půdě uspět. Jakákoli medaile by pro nás byla úspěchem, ale všichni uděláme maximum, abychom hráli o zlatou,“ potvrzuje letohradské odhodlání devatenáctiletý obránce Radim Dostál.

Nedělní program v hokejbalové aréně v Letohradu bude mít tento program: Poražení semifinalisté si od 11 hodin zahrají o bronz a zahajovací buly velkého pohárového finále bude vhozeno ve dvě hodiny odpoledne.

Finále 1. ligy

Ještě jedna hokejbalová událost stojí bezesporu za pozornost. Do finále 1. ligy, tedy druhé nejvyšší soutěže, se probojovali pardubičtí Svítkov Stars. Ve čtvrtfinále vyřadili Suchdol nad Lužnicí 3:1 na zápasy, v semifinále si stejným poměrem poradili s regionálním rivalem Kometou Polička. Jejich finálovým protivníkem je celek Vlčí smečka Ústí nad Labem. Série se znovu hraje na tři vítězná utkání, první dvě jsou na programu tuto sobotu a neděli na severu Čech. Do Svítkova se finále na třetí a případný čtvrtý zápas přestěhuje za týden (18. a 19. června), pátý duel by se pak hrál 25. června v Ústí nad Labem.