/FOTO/ Regionální běžecký seriál Iscarex Cup nabídl v roce 2023 více než čtyři desítky závodů nejrůznějšího charakteru konaných především na Ústeckoorlicku a Svitavsku. Finální tečku za vydařeným ročníkem udělalo slavnostní vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií, které se konalo v Přívratu. A protože běžci nedbají na těžkosti, tak si v mrazivém dopoledni zaběhli i první letošní pohárové kilometry.

Start hlavního závodu Svinnského krosu. | Video: Radek Halva

Ale zpět do letopočtu 2023, který se v rámci Iscarex Cupu nesl ve znamení putování z Kunčiny do Damníkova, nebo chcete-li od Deseti jarních kilometrů k Čertovskému běhu. Pohároví statistici za tu dobu celkem napočítali úctyhodných 4339 startujících (1781 unikátních). Těžko najdeme v regionu sportovní podnik, který by přilákal takové množství aktivních vyznavačů.

Přívratský přespolák (5600 metrů, převýšení 65 metrů), který předcházel ceremoniálu vyhlášení výsledků Iscarex Cupu 2023, vyhrál Jiří Kyral (Vencl tým Ústí nad Orlicí, 20:36). Mezi ženami byla nejrychlejší juniorka Aneta Čípová (AK Iscarex Česká Třebová, 22:57).

Tím vůbec nejaktivnějším byl vloni Petr Borek (Brzdy Horní Čermná), který stál na startu 41 podniků, tedy v podstatě všech, jež byly v nabídce. Početně nejobsazenější zastávkou byl jako obvykle Běh kolem poličských hradeb, na němž se na prvního máje sešlo 324 běžců a běžkyň všech generací. Více než dvě stovky účastníků na startovní čáře dále registrovaly Běh Choceňskými sady, Běh Javorkou v České Třebové, Běh do Zámeckého vrchu v Lanškrouně, Běh dobroučským krajem, Běh přes Červený vrch v Dolní Čermné, Jablonská osmička či Přespolní běh lyžařů v Letohradě.

Pohled do historie Iscarex Cupu, jenž završil čtvrtstoletí své existence, říká, že se pod jeho hlavičkou uskutečnila více než tisícovka běžeckých podniků a počet startujících překročí v letošním roce hranici sta tisíc (unikátních bylo skoro osmnáct a půl tisíce). Devízou tohoto seriálu vždy byla skutečnost, že si z kalendáře vybere doslova každý podle svých schopností a preferencí. Jak, co se týče délky a náročnosti profilu, tak typu závodu. Běhá se po asfaltu, v terénu, po polních a lesních cestách, po rovině i do vrchu.

Vítězi Iscarex Cupu se v roce 2023 stali Filip Záveský (AK Iscarex Česká Třebová) v absolutní klasifikaci 694 mužů, kteří se zapsali do bodování seriálu, a mezi 382 ženami Adéla Dvořáková (SK8 Slalom Polička).

Absolutní pořadí – muži – TOP 10‚ 694 klasifikovaných): 1. Filip Záveský (AK Iscarex Česká Třebová), 2. Jiří Kyral (Vencl tým Ústí nad Orlicí), 3. Michal Kubišta (Letohrad), 4. Tomáš Fliedr (F-Bike klub Sádek), 5. Lukáš Kovář (Vencl tým Ústí nad Orlicí), 6. Petr Šimek (Vencl tým Ústí nad Orlicí), 7. Martin Vacek (AK Iscarex Česká Třebová), 8. Jiří Fliedr (F-Bike klub Sádek), 9. Miroslav Dvořák (SK8 Slalom Polička), 10. Pavel Čejka (Dolní Dobrouč).

Muži A (20-39 let, 251 klasifikovaných): 1. Filip Záveský (AK Iscarex Česká Třebová), 2. Jiří Kyral (Vencl tým Ústí nad Orlicí), 3. Michal Kubišta (Letohrad). Muži B (40-49 let, 187 klasifikovaných): 1. Tomáš Fliedr (F-Bike klub Sádek), 2. Petr Šimek (Vencl tým Ústí nad Orlicí), 3. Jiří Fliedr (F-Bike klub Sádek). Muži C (50-59 let, 96 klasifikovaných): 1. Martin Vacek (AK Iscarex Česká Třebová), 2. František Fajfr (Vencl tým Ústí nad Orlicí), 3. Roman Buriánek (AK Iscarex Česká Třebová). Muži D (60-69 let, 44 klasifikovaných): 1. Aleš Stránský (AK Iscarex Česká Třebová), 2. Pavel Liška (CTC Fort SMC Ústí nad Orlicí), 3. Luboš Krátký (Atletika TJ Lanškroun). Muži E (70 let a starší, 24 klasifikovaných): 1. Oto Kubišta (AK Iscarex Česká Třebová), 2. Pavel Ráb (Česká Třebová), 3. Josef Šponar (Sokol Žamberk).

Běh Javorkou:

Absolutní pořadí – ženy – TOP 10‚ 382 klasifikovaných): 1. Adéla Dvořáková (SK8 Slalom Polička), 2. Jana Matyášová (Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí), 3. Kateřina Pirklová (Letohrad), 4. Anna Kovářová (OB Česká Třebová), 5. Aneta Čípová (AK Iscarex Česká Třebová), 6. Lenka Sontáková (Spinning Eva Lanškroun), 7. Sylva Fabová (Spinning Eva Lanškroun), 8. Eva Jirásková (Maratonstav Úpice), 9. Lenka Flídrová (AK Iscarex Česká Třebová), 10. Pavla Hlaváčková (Ústí nad Orlicí).

Ženy A (20-34 let, 99 klasifikovaných): 1. Lenka Sontáková (Spinning Eva Lanškroun), 2. Pavla Hlaváčková (Ústí nad Orlicí), 3. Simona Válková (Dolní Morava). Ženy B (35-44 let, 110 klasifikovaných): 1. Sylva Fabová (Spinning Eva Lanškroun), 2. Lenka Flídrová (AK Iscarex Česká Třebová), 3. Hana Švestková Stružková (AK Račí údolí). Ženy C (45-54 let, 69 klasifikovaných): 1. Kateřina Pirklová (Letohrad), 2. Adéla Dvořáková (SK8 Slalom Polička), 3. Anna Kovářová (OB Česká Třebová). Ženy D (55 let a starší): 1. Jana Matyášová (Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí), 2. Eva Jirásková (Maratonstav Úpice), 3. Ivana Pešlová (TJ Svitavy).

Širokodolský kros:

Junioři (18-19 let, 43 klasifikovaných): 1. Matěj Boštík (F-bike klub Sádek), 2. Jakub Očenáš (AK Iscarex Česká Třebová), 3. Viktor Borek (Brzdy Horní Čermná). Juniorky (18-19 let, 37 klasifikovaných): 1. Andrea Kumpoštová (AK Iscarex Česká Třebová), 2. Aneta Čípová (AK Iscarex Česká Třebová), 3. Agáta Moskvová (Biatlon Letohrad).

Dorostenci (16-17 let, 37 klasifikovaných): 1. Marek Fajfr (Vencl tým Ústí nad Orlicí), 2. Dominik Hájek (Vencl tým Ústí nad Orlicí), 3. Jakub Stránský (TJ Jiskra Ústí nad Orlicí). Dorostenky (16-17 let, 26 klasifikovaných): 1. Aneta Čípová (AK Iscarex Česká Třebová), 2. Rozálie Hegerová (Atletika Žamberk), 3. Elena Marie Preislerová (AK Iscarex Česká Třebová).

Běh na Kozlovský kopec:

Starší žáci (14-15 let, 61 klasifikovaných): 1. Šimon Suldovský (Atletika TJ Lanškroun), 2. Jiří Kristejn (TJ Sokol Klášterec nad Orlicí), 3. Daniel Razým (TJ Dlouhá Třebová). Starší žákyně (14-15 let, 47 klasifikovaných): 1. Viktorie Kvačková (TJ Sokol Klášterec nad Orlicí), 2. Simona Zezulková (TJ Sokol Klášterec nad Orlicí), 3. Vendula Ferancová (TJ Spartak Letohrad).

Mladší žáci (12-13 let, 66 klasifikovaných): 1. Radim Kouba (AK Iscarex Česká Třebová), 2. Jan Vácha (TJ Spartak Letohrad), 3. Jáchym Cvrček (Atletika Polička). Mladší žákyně (12-13 let, 84 klasifikovaných): 1. Adéla Fliedrová (Atletika Svitavy), 2. Šárka Maříková (AK Iscarex Česká Třebová), 3. Beáta Fišerová (TJ Dlouhá Třebová).

Běh 17. listopadu:

Nejmladší žáci II (10-11 let, 94 klasifikovaných): 1. Matěj Vašina (TJ Sokol Klášterec nad Orlicí), 2. Matěj Moravec (TJ Spartak Letohrad), 3. Václav Fišer (TJ Dlouhá Třebová). Nejmladší žákyně II (10-11 let, 115 klasifikovaných): 1. Adéla Boháčová (Atletika Polička), 2. Adéla Váchová (TJ Spartak Letohrad), 3. Nela Blechová (TJ Spartak Letohrad).

Nejmladší žáci I (9 let a mladší, 148 klasifikovaných): 1. Tadeáš Vašina (TJ Sokol Klášterec nad Orlicí), 2. Matěj Malátek (Atletika Žamberk), 3. Maxim Eliáš (AK Iscarex Česká Třebová). Nejmladší žákyně I (9 let a mladší, 123 klasifikovaných): 1. Nela Boháčová (Atletika Polička), 2. Nella Faltejsková (AK Iscarex Česká Třebová), 3. Johanka Švestková (AK Račí Údolí).

Deset jarních kilometrů: