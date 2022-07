Festival Czech Open v minulosti navštívila sebevražda cizinky i drogový dealer

Jako z akčního filmu. Czech Open není jen a pouze o hraní šachu či jiných her. S pořádáním takového festivalu se pojí i nejrůznější příběhy. Ať už jsou zajímavé, neuvěřitelné či tragické. Taková je realita života. Pořadatelé tohoto šachového festivalu takových příběhů zažili hned několik a vskutku se není čemu divit. Za třiatřicet let to je vcelku logické…

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Jessie Gilbert byla mladá nadějná šachistka, která však svůj život ukončila sebevraždou, a to v době, kdy se účastnila festivalu Czech Open. | Foto: Adam Raoof