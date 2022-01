Z Milana Engela je univerzální muž, který neváhá ochotně pomoci a obětovat se pro tým. To prokázal v předchozích etapách. Michkovi, který bojuje s elitními závodníky z továrních týmů o umístění, opravil jeho motorku dvakrát. Jednou po dopravní nehodě, podruhé, když se mu porouchalo zadní čerpadlo. Po dojetí do cíle se pak začne věnovat vlastní motorce, protože letos bojuje v kategorii jezdců bez asistence, tedy bez pomoci mechaniků.

V pondělní etapě vedoucí do Vádí ad-Davásir si opět musel poradit. A znovu se nejednalo o jednoduchou překážku. „Na padesátém kilometru jsem ťuknul zadní kotouč a malinko ho ohnul, takže mi to klepalo do pedálu a uvařil jsem kapalinu. Tím jsem vyřadil zadní brzy. Bohužel 200 kilometrů jsem musel jet bez nich,“ vyprávěl s klidem v hlase Engel. „Kvůli tomu jsem musel přizpůsobit jízdu, jel trochu opatrně. Nakonec se to dalo se spojením přední brzdy a motoru. Bylo to nebezpečné v trialových pasážích. Jsem rád, že jsem v cíli.“

Po dojetí do cíle si vysloužil chválu. „Je skvělé, že se mu podařilo dorazit do bivaku s tímto handicapem, který mu bránil jet naplno. Dokonce dojel druhý ve své kategorii a povedlo se mu porazit vedoucího Gelazminkase o více jak čtyři minuty. I přes tyhle komplikace v pondělní a v minulých etapách chce stále zvítězit v kategorii jezdců bez asistence,“ prohlásil šéf týmu Ervín Krajčovič.

Dařilo se také Michkovi, který se přibližuje první dvacítce. „Byla to hodně výživná speciálka, ze začátku hodně dun. To mi úplně nesvědčilo, protože komprese do žeber mě trápily,“ tvrdil jezdec, který v pátek v běžném provozu havaroval, když do něj málem narazil vůz. „Snažil jsem se s tím bojovat. Bolesti se mi ale rozjely v úvodu etapy a cítil jsem je pak po celou dobu.“