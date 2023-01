Michek stoupá pořadím, Engela vyřadila závada. Problém je v palivu?

Chtěl se dostat do první třicítky, měl tam namířeno. Ale po 200. kilometru po neutralizaci a tankovačce musel s motorkou ve čtvrtek zastavit a nepokračovat. Český motorkářský tým chtěl večer vyjednávat s komisaři soutěže a poukázat na nekvalitní palivo, které potrápilo několik jezdců. Tento argument ale organizátoři Dakaru nepřijali.

Palivo fatální vliv nemělo

„Po tom, co Milanova poškozená motorka přijela do bivaku, tak jsme se hned na ní podívali rozebrali jí. Nános špíny z paliva jsme našli, benzín nebyl v té kondici, jaký by měl být. Ale na přímépoškození motoru kvůli nekvalitnímu palivu to nevypadá, muselo se tam odehrát ještě něco dalšího. Bohužel na podrobnější rozbor jsme neměli čas, přesnou příčinu prověříme po návratu do Česka,“ vysvětlil situaci Krajčovič.

Obrázky z 3. etapy.Zdroj: Orion MRG

„Ano, benzín tam byl opět špatný a motorce nepomohl k výkonu nebo k životnosti. Nemělo to ale fatální vliv na chod motoru. Ačkoliv jsme měli takové pochybnosti, na sto procent se nevyplnily,“ dodalKrajčovič, který byl po celou dobu v kontaktu s komisaři. „Máme fotodokumentaci všech nečistot, sítek a nádrží. Vše jsme s nimi konzultovali, soucítili s námi, ale podle pravidel se Milan nedostal do cíle páté etapy, a tak musí skončit. Původně jsem si myslel, že také dva jezdci z továrního týmu Hero se v předchozím dni také nedostali do cíle, ale podle pořadatelů prý ano. Tvrdilo se, že ne, najedou ano. Těžko to komentovat. Každopádně respektujeme rozhodnutí organizátorů.“

Engel tak může na Dakaru už jet pouze na žolíka. Byl by v závodě jako asistence Martina Michka, který je v celkovém pořadí na 13. místě a také v rámci tréninku. „O tom se rozhodneme až v pátek. Musíme také zvážit vše po technické stránce, určitě bychom museli měnit celý motor,“ dodal Krajčovič.

