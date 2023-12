/POD VYSOKOU SÍTÍ/ Volejbalisté a volejbalistky finišují s podzimní polovinou svých mistrovských soutěží. Na druholigové úrovni je minulostí předposlední hrací víkend kalendářního roku 2023 a s výsledkovou úspěšností krajských reprezentantů to tentokrát nebylo příliš valné. V krajském přeboru byl na programu klíčový střet dvou nejlepších celků dosavadního průběhu a protože z něho o poznání lépe vyšli hráči Chvaletic, tak získal boj o čelo tabulky hned nový náboj.

TJ Svitavy, volejbal muži, 2. liga, sezona 2023/2024 | Foto: TJ Svitavy

2. liga muži – skupina B

Ve znamení bodového paběrkování družstev z Pardubického kraje se neslo další pokračování druhé ligy mužů. Ze sedmi pokusů se podařilo vyhrát jen v jediném případě, a to zásluhou pardubických Sokolů, kteří dopolední zaváhání proti nováčkovi z Letovic napravili úspěchem v odvetě. Svitavští volejbalisté odjeli s prázdnou z palubovky vedoucí Malé Skály. Choceňský tým získal alespoň jeden cenný bod na hřišti aktuálně druhého Hronova, jenže druhý den podlehl ve třech sadách ve vloženém utkání reprezentačnímu družstvu kadetů. Výsledná bilance odehraného kola tedy spíše nic než moc…

15. – 16. kolo: VK Malá Skála – TJ Svitavy 3:1 (15, -22, 19, 18) a 3:0 (19, 22, 18), VK Hronov – VK Choceň 3:0 (22, 13, 17) a 3:2 (19, -25, 26, -20, 11), TJ Sokol Pardubice – TJ Sokol Letovice 1:3 (-21, -15, 21, -24) a 3:1 (-21, 16, 26, 18), SCM-ČVS-U17 – VK Choceň 3:0 (23, 25, 12). Další výsledky: VK Žďár nad Sázavou – TJ Jiskra Havlíčkův Brod 0:3 a 0:3, VK Dvůr Králové nad Labem – TJ Sokol Mnichovo Hradiště 3:2 a 3:1, SCM-ČVS-U17 – TJ Jiskra Havlíčkův Brod 0:3.

Pořadí:

1. Malá Skála 17 14 0 1 2 45:16 43

2. Hronov 15 10 4 0 1 43:15 38

3. Havlíčkův Brod 15 10 0 0 5 34:19 30

4. Dvůr Králové 16 7 2 2 5 34:28 1398:1363 27

5. Svitavy 17 7 1 2 7 31:34 25

6. Mnichovo Hradiště 17 5 3 2 7 33:36 23

7. Pardubice 17 6 1 2 8 31:35 22

8. Letovice 15 4 1 2 8 22:36 16

9. Choceň 17 3 2 2 10 24:41 15

10. SCM-ČVS-U17 8 4 0 1 3 15:13 13

11. Žďár nad Sázavou 14 0 0 0 14 3:42 0

Nejbližší program: Svitavy – Hronov, Choceň – Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod – Pardubice (vše sobota, 10.00 + 14.00).

2. liga ženy – skupina B

Souboj druhého se třetím nabídlo předposlední letošní dějství druholigové soutěže volejbalistek. Českotřebovské Geodetky se rvaly o body na půdě sportovkyň Českého vysokého učení technického v Praze a v prvním utkání to byla opravdová bitva o každý míč. Hostující hráčky dokázaly otočit nepříznivý vývoj a po vyhraném tie-breaku v poměru 15:8 braly hodnotnou výhru. V odvetném duelu získaly pro sebe sice první set, ale v dalším průběhu tahaly přece jen za delší volejbalový konec soupeřky, takže zůstalo u dvoubodového zisku České Třebové z „výletu“ do hlavního města.

Druholigové českotřebovské volejbalistky.Zdroj: TJ Sokol Geodézie ČT

15. – 16. kolo: VSK ČVUT Praha – TJ Sokol Geodézie Česká Třebová 2:3 (-21, 21, 24, -21, -8) a 3:1 (-19, 19, 22, 18). Další výsledky: TJ Sokol Nové Veselí – VK Brno B 3:0 a 0:3, TJ Jiskra Havlíčkův Brod – Volejbal Červený Kostelec 3:1 a 3:0, Tatran Střešovice B – TJ Sokol Brno-Juliánov 1:3 a 1:3, Bohemians Praha – TJ Sokol Žižkov 1:3 a 3:1.

Pořadí:

1. Nové Veselí 16 13 1 0 2 43:15 41

2. ČVUT Praha 16 12 0 1 3 39:18 37

3. Česká Třebová 16 7 3 4 2 39:26 31

4. Bohemians Praha 16 7 2 2 5 36:27 27

5. Brno-Juliánov 16 7 2 2 5 33:30 27

6. VK Brno B 16 5 3 3 5 33:33 24

7. Žižkov 16 7 1 0 8 29:31 23

8. Havlíčkův Brod 16 5 1 1 9 25:36 18

9. Červený Kostelec 16 1 2 2 11 18:44 9

10. Střešovice B 16 0 1 1 14 12:47 3

Nejbližší program: Česká Třebová – Havlíčkův Brod (sobota, 9:00 + 13.00).

Krajský přebor I. třídy mužů

Poslední dějství první poloviny základní části přineslo zvrat v dosavadním vývoji na špici tabulky. Dosavadní suverénní a neporažený lídr z Hradce Králové totiž zavítal k magnetu podzimu do chvaletické sportovní haly a se zlou se tam potázal. Energetici se totiž zásluhou plného bodového zisku vrátili naplno do boje o prvenství v nejvyšší krajské soutěži a pokud zvládnou o nadcházejícím víkendu dohrávku na palubovce Svitav, vstoupí do nového roku na špici pořadí. V dopoledním utkání chvaletičtí volejbalisté strhli na svoji stranu napínavou koncovku úvodní sady (27:25) a zbytek zápasu měli ve své režii. Odveta byla vyrovnanější, první set tentokrát padl do královéhradecké kapsy, ovšem domácí se rychle otřepali, otočili kormidlem hry a když měli navrch v těsném závěru třetího i čtvrtého setu, slavili druhé tříbodové vítězství.

13. – 14. kolo: TJ Sokol Kerhartice – TJ Sokol Česká Třebová II 3:0 (13, 21, 17) a 3:0 (22, 19, 17), TJ Energetik Chvaletice – TJ Slavia Hradec Králové B 3:0 (25, 21, 16) a 3:1 (-21, 17, 23, 22), VK Litomyšl – SK Rybník 1:3 (-22, 20, -23, -20) a 0:3 (-26, -14, -12), Volejbal Červený Kostelec – TJ Svitavy B 0:3 (-23, -12, -23) a 2:3 (23, 23, -22, -19, -7).

Pořadí:

1. Hradec Králové B 14 11 1 0 2 37:14 35

2. Chvaletice 12 10 1 0 1 34:9 32

3. Rybník 14 8 1 0 5 31:21 26

4. Kerhartice 14 8 0 2 4 30:21 26

5. Svitavy B 12 3 1 2 6 19:28 13

6. Česká Třebová 14 3 1 1 9 19:33 12

7. Litomyšl 14 3 1 0 10 15:34 11

8. Červený Kostelec 14 1 1 2 10 14:39 7

Nejbližší program: Svitavy B – Chvaletice (sobota, 10:00 + 14.00).