Rok se s rokem sešel. Akorát mají to rande o nějaký ten týden dříve… Zatímco vloni se potkali krajští rivalové až v semifinále, tak letos budou mít tu čest změřit síly hned v prvním kole play off. A je tu ještě jeden podstatný rozdíl. Třaskavá série nevypukne na pardubickém plastu, nýbrž letohradském asfaltu. Jeleni totiž v základní části Autoskláře předčili. Proto pardubický trenér JIŘÍ MAŠÍK (na snímku) favorizuje Jeleny

Hned na úvod play off čeká váš tým Dynamit série s rivalem. Jistě nechcete přijít o krajský primát. Cítíte se dlouhodobě jako jedničky?

Bude to boj o každý kousek hřiště. Samozřejmě o krajský primát přijít nechceme, ale spíš to je o celkovém umístění. Že bychom nějak řešili, jestli jsme nejlepší v kraji, tak to úplně ne. A pro nás je stejně významnější derby s Hradcem Králové. Výsledkově jsme v posledních letech nejlepší v celých východních Čechách. kraji. Těší nás to a věřím, že ještě nějakou dobu budeme (mrkne).

Co pro to udělat?

Nejlepší bude postoupit a tím to bude řečené (směje se). Samozřejmě ta série může dopadnout jakkoli, nebo Hradec může dojít daleko v play off. Ale my koukáme hlavně na sebe a na dlouhodobý koncept celého našeho klubu. Tam si troufám říci, že jsme úspěšný a fungující klub. A jedna série na tom nic nezmění. A tým za posledních pět let byl vždy minimálně v semifinále.

S Letohradem jste se střetli už v loňském semifinále. Jak se od té doby změnily týmy?

Letohrad určitě zase trošku víc dospěl. Má také mladé hráče a ti získávají zkušenosti. Ještě více vyztužili obranu a jejich čísla obdržených branek jsou hodně dobrá. Naskočil také Zdeněk Král, což je profesionální hokejista. Je silný na míčku a dokáže dát gól. U nás se vrátil Pavel Kubeš, který zároveň vykonává funkci hrajícího asistenta. Ve hře je zpět i Matouš Ingršt a ze Svítkova přišel Lukáš Kohoutek.

Přál jste si Letohrad proto, že byste mohli být s ohledem na loňské vyřazení 3:0 na zápasy v psychické výhodě? Nebo jiný tým?

Popravdě Letohrad nebyl úplně náš vysněný soupeř pro play off, ale nehroutíme se z toho (smích). Jak říká otřepané klišé: Když chceš vyhrát, musíš porazit každého… Atmosféra bude určitě bouřlivá. Shodou okolností tam hraje před naším zápasem juniorka. Rodiče těch hráčů mají skvělou partu, která chodí i na naše zápasy a věřím že nás podpoří. A že dorazí i další fanoušci. Na loňskou sérii nesmíme ani pomyslet, to je dávno pryč. Navíc jsme začínali doma na plastu. Jinak jsme si přáli Hradec, už kvůli zmíněné rivalitě. To by bylo derby se vším všudy…

Je v této sérii domácí prostředí výhodou?

Domácí prostředí Letohradu je velkou výhodou. Na asfaltu se už moc nehraje a oni to překlopili ve svoji výhodu. Tam se prostě kombinovat moc nedá. Doma letos v jedenácti zápasech dostali pouze jedenáct gólů, což je vynikající číslo. Mají také výborného brankáře Honzu Šimaru. Tohle všechno je pasuje do role favorita.

Ano, fantom Šimara se chlubí průměrem pod dva góly na zápas. Straší vás ve snech, nebo bude taktika inkasovat co nejméně a dát mu dva, tři góly?

O Honzovi víme, drží Letohrad už několik sezon a vždy nám dělal problémy. Ve snech nás neděsí, ale připravit se na něj musíme. Taktické věci už děláme posledních čtrnáct dní, kdy na nás Letohrad vyšel.

Pardubice jsou v posledních letech vyloženě turnajovým týmem. Jak to, že umíte načasovat formu pro play off?

V play off dokážeme využít zkušenosti. Ty odehrané série a zápasy o všechno klukům dávají hrozně moc. Máme ostřílené hráče, kteří ví, kdy zabrat a namotivovat kabinu. V rozhodujících chvílích se nebojí vzít zodpovědnost na sebe. Za posledních pět let jsme odehráli hodně vypjatých zápasů, včetně pátého finále. To jsou zkušenosti k nezaplacení…

Pardubice? Zkušení hráči i výborní mladíci, vědí v Letohradu

Jeleni splnili svými výkony a výsledky v základní části Crossdock extraligy cíle, s nimiž do sezony vstupovali. S postupem mezi nejlepší osmičku pro play off neměli žádné potíže a zajistili si rovněž výhodnou pozici pro čtvrtfinále.

I když výhodnou, vzhledem k tomu, že uhráli stejný počet bodů jako jejich pardubičtí rivalové, tak vyrovnanost obou konkurentů slibuje nefalšované drama, na jaké bude východočeský hokejbal dlouho vzpomínat.

„S Pardubicemi to bude hodně náročná série. Je to velmi zkušené mužstvo, má hodně ostřílených hráčů, ale i výborné mladíky,“ potvrzuje kouč Jelenů Tomáš Friml. Ten bude kromě jiného spoléhat na vysokou diváckou podporu, je si dobře vědom důležitosti prvních dvou zápasů. „Bude to mít pořádný náboj! Začínat doma by pro nás mohla být výhoda. Na domácím hřišti se nám letos daří a věřím, že to bude pokračovat i nadále,“ dodává lodivod.

Play off bývá soubojem gólmanů a Jan Šimara coby ligová jednička s úspěšností přes 94 procent má být obrovskou letohradskou zbraní. „Pardubice jsou kvalitní soupeř a mají jeden z nejlepších útoků v lize v čele s reprezentačním trenérem, který určitě bude hledat recept, jak nás porazit. Osobně si myslím, že to budou velice vyrovnané zápasy a fanoušci zažijí obrovské bitvy o každý centimetr hřiště,“ vyjádřil na oficiálních stránkách českého hokejbalu.

Čtvrtfinálový řád

1. – 5. zápas

6. dubna: Letohrad – Pardubice (16)

7. dubna: Letohrad – Pardubice (12)

13. dubna: Pardubice – Letohrad (17)

14. dubna: Pardubice – Letohrad (14)

19. dubna: Letohrad – Pardubice (16)