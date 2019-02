Letohrad – Jarní část hokejbalové Crossdock extraligy odstartovala. Letohradu přinesla ostrý start v derby s hradeckými Piráty. Ve slunečném odpoledni dorazila Jeleny podpořit i hrstka letohradských fanoušků, kteří nakonec odjížděli spokojení. Letohrad v aréně Pirátů vyhrál v prodloužení a v tabulce je s dvaatřiceti body třetí.

Vstup do jarní části extraligy hodnotí v Letohradu jako povedený. | Foto: SK Hokejbal Letohrad

Zápas začal v poměrně ostrém tempu a oba gólmani se hned od začátku museli otáčet. Na první branku si ale diváci museli počkat až do 9. minuty, kdy účet otevřel po zaspání letohradské obrany domácí Fanderlík – 1:0. Vedení Pirátů netrvalo dlouho, svůj gól vysokým výskokem oslavil Jan Lux – 1:1.



„Jak jsme očekávali, s Hradcem to byl zase urputný hokejbal a hodně vyrovnaný zápas. My měli ze začátku špatný pohyb, pak jsme to vyrovnali a dostali se i do několika dobrých příležitostí. Jak je ale naším zvykem, bohužel jsme je neproměnili, takže jsme se do vedení nedostali,“ hodnotil letohradský kouč Tomáš Friml.



Ve druhé třetině hosté opět ztráceli, v oslabení se míček po střele exletohradského Ondřeje Luxe nešťastně odrazil přesně do zad Šimary a od něj do branky – 2:1. Gólová převaha Pirátů trvala do úvodu třetí třetiny, kdy se po osmasedmdesáti vteřinách vyrovnávacího gólu chopil matador Jelenů Jiří Košťál, který byl povolán pouze několik dnů před zápasem – 2:2.



Více gólů v základní části nepadlo, k vidění ale byla řada šancí a také vyloučení, především na straně Jelenů. „Ve třetí třetině jsme měli vyloučení za naprosto zbytečné přestupky, kdy jsme několikrát vyhodili míček mimo hrací plochu. Kluci to ale skvěle ubránili,“ konstatoval po zápase Tomáš Friml.



Po pětačtyřiceti minutách to bylo 2:2 a přišlo prodloužení. O to pikantnější, že díky vyloučením začalo tři na tři. Netrvalo ale dlouho, po padesáti sekundách ostrou ránu mladé pušky Filipa Faltuse dorazil za záda Bryknera v pravou chvíli na pravém místě stojící Josef Hejtmánek. „Dva body ze hřiště soupeře jsou pro nás skvělý počin,“ neskrýval spokojenost po zápase kouč Jelenů.



Jak už bylo řečeno, gólem a asistencí Jelenům k vítězství pomohl i nestárnoucí Jiří Košťál. „Dozvěděl jsem se to myslím v úterý a když jsem dostal ještě tu příležitost, rád jsem si zahrál,“ prozradil zkušený hokejbalista.

Crossdock extraliga:

HBC Hradec Králové 1988 – SK Hokejbal Letohrad 2:3 PP (1:1, 1:0, 0:1 – 0:1)