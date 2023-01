Dramatické střetnutí plné zvratů (0:1, 3:1, 3:4, 5:5) mohli hosté ve svůj prospěch rozhodnout v závěru základní hrací doby i v prodloužení, jenže nedokázali zužitkovat přesilové hry. Klaplo to až v nájezdové loterii. „Opět jsme předvedli skvělý týmový výkon. V průběhu druhé třetiny jsme se dokázali dostat do zápasu, fungovala nám hra do útoku i do obrany,“ chválil trenér Tomáš Doubek. Jeho svěřenci si upevnili průběžnou druhou pozici a těší se na sobotní domácí střet se suverénně prvním Blanskem.

Slovan loupil v Nové Pace, další nezdar Litomyšle, strhující závěr v Chocni

Boj o play off, které zaručuje umístění v top trojce, však pro Litomyšl nebude snadný, neboť do něho zmatek vnáší třetí Znojmo, které si postupně odložilo čtyři zápasy (!). Jejich dohrávky mohou s pořadím v horní polovině tabulky notně zamíchat.

O nutně potřebné body bojovali v prvním novoročním dějství rovněž svitavští hráči topící se v existenčních potížích. Jenže ani předposlední Světlá nebyla soupeřem, jehož by byli schopni zdolat, přestože tomu za průběžného stavu 0:3 vše nasvědčovalo. „Po dobře odehrané první třetině, kdy jsme naplno chodili do soubojů a vyhrávali velkou většinu balónků, jsme polevili a soupeři nechali více prostoru. Bohužel toho dokázal využít a v nájezdech dokonal obrat,“ litoval vedoucí svitavského družstva Jakub Motl. Hosté v prodloužení promarnili přesilovku a prodloužili svoje hluboké výsledkové trápení.

Slezák za 46! Trénink střelby v podání Turů, Olomouc v úloze obětního beránka

V derby ve Vysokém Mýtě byli favority domácí florbalisté a poslední Skuteč porazili přesvědčivým způsobem. Byť za stavu 6:4 se trocha nejistoty ohledně výsledku přece jen objevila, Vysokomýtští však rychle zareagovali dalšími vstřelenými brankami.

Orlicko-Třebovsko okusilo kvality neporaženého Blanska (lídr tabulky dosud získal 47 bodů z 48 možných!). Tým z Ústecka na jeho půdě herně nepropadl, osudnou se mu stala prostřední třetina „Do utkání jsme nastoupili v nízkém počtu hráčů, přesto jsme byli v první části nebezpečnější. Ve druhé jsme se nechali strhnout hrou a dostali zbytečné góly. Třetí třetina se dohrávala, ale kdybychom nebyli dřeváci, tak jsme vývoj mohli ještě zdramatizovat,“ glosoval s nadhledem trenér Petr Stolín.

Remíza, která nikoho nenadchla. Nejzbach potřebnou výhru nemá, ale žije

Konečně letohradské naděje na bodový zisk v Jihlavě žily ještě v polovině třetí třetiny za stavu 3:3. Závěr ovšem patřil soupeři, jenž znovu odskočil a duel „urval“ pro sebe.

Divize D

16. KOLO: FBC Mohelnice – Florbal Litomyšl 5:6 SN (1:1, 2:3, 2:1 – 0:0, 0:1). Branky Litomyšle: Gregor, Štarman, Nonn, Hegr, M. Háp, rozhodující nájezd Nonn. Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou – FbK TJ Svitavy 6:5 SN (0:3, 2:1, 3:1 – 0:0, 1:0). Branky Svitav: Husák 2, Vašák, Hynek, Anýž. FBC Vysoké Mýto – FBC Skuteč 9:5 (4:1, 2:1, 3:3). Branky: Novák 3, Rašek 2, Pavlák 2, Vaňásek 2 – Tesař, Kuta, Hurych, Hromádko, Vařejčko. Andone SK Jihlava – FBC Letohrad Orel Orlice 6:3 (1:0, 0:1, 5:2). Branky Letohradu: Derka 2, Pokorný. FBK Atlas Blansko – FBK Orlicko-Třebovsko 8:3 (3:2, 5:1, 0:0). Branky Orlicko-Třebovska: Jurco 3.

Pořadí: 1. Blansko (16 utkání/47 bodů), 2. Litomyšl (16/35), 3. Znojmo U23 (12/28), 4. Mohelnice (15/28), 5. Jihlava (16/28), 6. Hornets Brno (15/26), 7. Vysoké Mýto (15/23), 8. Orlicko-Třebovsko (15/17), 9. Letohrad (16/15), 10. Svitavy (16/13), 11. Světlá nad Sázavou (16/8), 12. Skuteč (16/8).

Další kolo (14. – 15. ledna): Letohrad – Mohelnice (so, 18.00), Svitavy – Znojmo (so, 18.00), Orlicko-Třebovsko – Světlá nad Sázavou (so, 18.00), Skuteč – Jihlava (so, 19.00), Litomyšl – Blansko (so, 20.00), Hornets Brno – Vysoké Mýto (ne, 17.30).