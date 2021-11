„Chtěl bych pochválit celý tým nejen za výhru a výsledek, ale hlavně za předvedenou hru, bojovnost, nasazení a koncentraci po celý zápas. Měli jsme i nějaké defenzivní úkoly a kluci je perfektně dodrželi. A to mě taky těší, protože jsme spíše útočný tým a obrana nám občas trochu hoří,“ byl po drtivém vítězství spokojen pardubický trenér Jiří Mašík.

V nastoleném trendu jeho svěřenci pokračovali i ve středečním večeru, kdy si připsali cenný skalp mistrovského Kert Parku Praha. I od tohoto soupeře inkasovali jedinkrát. Dramatickou bitvu rozsekl minutu a půl před koncem šťastnou střelou od modré Bílý. Hosté okamžitě vrhli všechno do útoku, ale výtečný gólman Třináctý podruhé v zápase míček za svoje záda nepustil.

HBC Pardubice – HBC Hostivař 9:1 (2:1, 2:0, 5:0)

Branky: 11. Kunc (Licek), 14. Filip (Bílý), 18. Kvapil (Česák), 28. Filip (Bílý), 36. Kohoutek (Janeček), 37. Bílý (Langr, Kubeš), 41. Langr (Bílý, Kubeš), 43. Bílý (Zajíček), 43. Bílý (Zajíček) – 12. Kucharčík (Vaniš).

Pardubice: Třináctý – Filip, Kvapil, Licek, Novotný, Školoudík, Zajíček – Bílý, Česák, Förstl, Janeček, Kohoutek, Kubeš, Kunc, Langr, Šimek, Staněk, Strouhal, Vlasák.

HBC Pardubice – HC Kert Park Praha 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Branky: 3. Česák (Strouhal), 44. Bílý – 20. Lhota (Fejfar).

Pardubice: Třináctý – Filip, Kvapil, Novotný, Školoudík, Zajíček – Bílý, Česák, Förstl, Janeček, Kohoutek, Kubeš, Kunc, Langr, Licek, Šimek, Strouhal, Vlasák.

Po dlouhé sérii bez vítězství se plného bodového zisku dočkali letohradští Jeleni. Na domácím hřišti udolali po tuhém boji Dobřany. „Body to jsou strašně moc cenné,“ uvědomuje si útočník David Levý, který se pod výsledek podepsal gólem a asistencí. „Do zápasu jsme šli jednoznačně s tím, že to musí být výhra za tři body, protože těch šest utkání bez vítězství nás opravdu mrzelo,“ nezastírá Levý. „Byly tam zápasy, které se opravdu nepovedly, jako třeba Plzeň, ale odehráli jsme i duely, kdy jsme vedli a zbytečně body ztratili,“ rekapituluje.

Mladý tým Jelenů v dosavadním průběhu sezony velice často a zbytečně fauluje v útočném pásmu a musí se bránit mnoha přesilovým hrám soupeřů. „Vysvětluji si to tím, že teď máme strašně mladý a nezkušený kádr, všichni až moc chceme vyhrát a fauly pramení z naší přemotivovanosti,“ je přesvědčen dvacetiletý útočník. Letohrad si ve všech zápasech dokázal vytvořit nespočet gólových šancí, ale proti Dobřanům se střelecky prosadil po dvouzápasovém půstu na domácí půdě. „Šancí máme dost, ale v poslední době jsme je nedokázali proměňovat, což je obrovská škoda. Proti Dobřanům nám to tam naštěstí spadlo,“ ulevilo se nejen Levému. Ten nyní vyrovnával skóre na 2:2, na jeho trefu navázal spoluhráč Faltus a završil obrat.

„Gól mě moc potěšil. Šel jsem sám na branku a řekl jsem si, že nebudu nic vymýšlet a zkusím to vystřelit a propasírovat,“ popisuje situaci před svým zásahem. „Naštěstí to tam gólmanovi propadlo. Jsem rád, že jsme se chytili a budeme to chtít prodat i v dalších zápasech,“ hlásí na závěr David Levý.

SK Hokejbal Letohrad vs. TJ Snack Dobřany.Zdroj: Petra Marková

SK Hokejbal Letohrad – TJ Snack Dobřany 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Branky: 6. Rozlílek (Bureš), 21. Levý (Cvejn), 26. Faltus (Cvejn, Levý) – 10. Malecha (Šlehofer), 17. Braun (Štěpánek, Šlehofer).

Letohrad: Novák – Adamec, Anýž, Bureš, Geba, Hejtmánek, Pražák – Bogdány, Cvejn, Faltejsek, Faltus, Halbrštát, Hubálek, Levý, Macháček, Rozílek.

Pořadí: 1. Kladno (23), 2. Kert Park Praha (22), 3. Pardubice (21), 4. Most (21), 5. Letohrad (18), 6. Ústí nad Labem (18), 7. Dobřany (12), 8. Hostivař (12), 9. Karviná (11), 10. Hradec Králové (9), 11. Plzeň (8), 10. Kovo Praha (5).

Další extraligové kolo posílá Letohradu do cesty silné Kladno, hraje se v sobotu od 14 hodin. Rovněž Pardubice hrají doma, o dvě hodiny později začínají jejich zápas proti Plzni.

1. liga

Další pokračování východní skupiny prvoligové soutěže nabídlo dvě regionální derby. Svítkov si poradil s Poličkou 3:2, minutu před koncem rozhodl v přesilové hře Weber. Domácí vstřelili v početní výhodě všechny tři branky. Béčko HBC Pardubice zdolalo heřmanoměstecké Ježky 6:4 a rozhodující tady byla prostřední třetina, do které vyskládalo pět gólů. Čtyři krajští zástupci jsou v tabulce srovnáni od druhého do pátého místa (Pardubice B 18, Svítkov 15, Heřmanův Městec 10, Polička 9), nade všemi ovšem zatím ční vedoucí Brno. (rh, jan)