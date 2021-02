Vývoj devátého kola 1. FUTSAL ligy mezi druhým a šestým týmem tabulky chrudimské futsalisty v úvodu příliš nepotěšil. I přesto, že si domácí vypracovali v prvních minutách kvalitní brankové příležitosti, ty zůstaly nevyužity a naopak se po ojedinělé akci trestalo na opačné straně. Po rychlé kombinaci a vynikající práci Vobořila dostal možnost na střelu i následnou dorážku Filip Henzl, který v páté minutě poslal Liberec do vedení - 0:1!

Náskok ale hostujícímu týmu vydržel přesně dvaašedesát vteřin. Poté zafungovala prudká přihrávka Felipeho, jenž o nohu bránícího hráče poprvé v utkání překonal Vogta a srovnal stav na 1:1. V jedenácté minutě již Chrudim vedla, když se pěknou patičkou prezentoval Yuri, čímž zaskočil libereckého gólmana a otočil stav ve prospěch domácího týmu - 2:1.

Ještě do přestávky zvládli Chrudimští dvě branky. Rychlý protiútok dva na jednoho po pasu Martina Doši zakončil do prázdné branky Everton, na poločasových 4:1 následně upravil čtyři vteřiny před sirénou po otočce David Drozd. Ani po přestávce se vývoj zápasu nezměnil a Chrudimští šli jednoznačně za ziskem dalších tří bodů do prvoligové tabulky.

Pátý gól v liberecké síti přišel díky pozorné práci brankáře Litviněnka, který po rychlém výhozu nechal jít Yuriho do stoprocentní příležitosti, střelec pátého gólu o dvě minuty později šikovnou kolmicí vybídl k šestému gólu nejlepšího střelce Chrudimi v dosavadní sezoně Davida Drozda - 6:1! Nervy trenéra Condeho následně trochu pocuchala nedůslednost chrudimské defenzívy, která po dorážce Jiřího Šislera podruhé v zápase inkasovala.

Výčet dvougólových střelců na straně Chrudimi se nakonec rozšířil pět minut před koncem o Felipeho, který po další asistenci brankáře Litviněnka zvýšil na 7:2! Definitivní tečku za skóre udělal minutu a půl před koncem Yuri, jehož nenápadná střela znamenala dokonání hattricku a úpravu konečného výsledku na 8:2! Chrudimští si zapsali další tři body a pojistili si tím druhé místo v tabulce 1. FUTSAL ligy.

„Odehráli jsme dobrý zápas, přesto jsme ale udělali několik chyb plynoucích ze ztráty koncentrace. Bylo to ale lepší, než jsem očekával. Postavili jsme se kvalitnímu, dobře organizovanému týmu. Kluci utkání zvládli velmi dobře," chválil svůj tým trenér Felipe Conde.

Již v pátek večer čeká chrudimský tým další utkání, v souboji o druhé místo tabulky se představí v Teplicích.

FK Chrudim – FTZS Liberec 8:2 (4:1)



Branky: 6. Felipe, 11. Yuri (Felipe), 12. Everton (Doša), 20. D. Drozd (Everton), 24. Yuri (Litviněnko), 26. D. Drozd (Yuri), 35. Felipe (Litviněnko), 39. Yuri (Slováček) – 5. Henzl (Vobořil), 27. Šisler (Baláž).

FK Chrudim: Litviněnko (39. Javorski) – Yuri, Everton, Mužík, Kubát, Koudelka, P. Drozd, D. Drozd, Doša, Balog,Slováček, Felipe.

FTZS Liberec: Vogt (30. Plechatý) – Baláž, Bína, Henzl, Janáček, Žampa, Vobořil, Rumler, Šisler, Novotný, Vrabec, Žoček.