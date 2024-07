„Rekord mistrovství je to o vteřinu, takže nemůžu říct, že by to byl špatný závod. Hodně mi pomohl Matěj Eliáš, kterému děkuju, stejně tak fantastickým fanouškům za neskutečnou podporu, bez nich bych to nedal ani pod 1:46. Bylo to v těchto podmínkách fakt hodně složité, nesnáším tohle počasí, za dosažený čas jsem rád. Věřím, že to do Paříže klapne, budu tomu věřit, dokud nebude finální startovní listina,“ vyjádřil se po doběhu Jakub Dudycha.

Mistrovství ČR v atletice 2024:

800 m muži: 1. Dudycha (AC Vysoké Mýto) 1:45,23, 2. Kotyza 1:48,08, 3. Hroch (oba VSK Univerzita Brno) 1:49,36.