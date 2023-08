/FOTOGALERIE/ Čtyři cenné kovy vybojovali vyslanci východočeské atletiky na mistrovství České republiky mužů a žen, jež se o uplynulém víkendu konalo v jihočeském Táboře. A také některá umístění mimo stupně vítězů rozhodně nebyla k zahození.

Druhý den mistrovství České republiky v atletice. Jakub Dudycha v cíli osmistovky. | Foto: Pavel Šácha

Svůj první mistrovský titul v kategorii dospělých vybojoval na osmistovce Jakub Dudycha (AC Vysoké Mýto). Po takticky skvěle zvládnutém běhu uplatnil svůj rychlý finiš a dostal se nezadržitelně před Filipa Šnejdra (TJ Dukla Praha), který závod ostře rozběhl. Dudycha se jako jediný ze startovního pole dostal ve finále pod hranici 1:48 min., časomíra se zastavila na hodnotě 1:47,68. Vysokomýtský běžec potvrdil dobrou formu před blížícím se mistrovství Evropy do 20 let v Jeruzalémě, kde by měl patřit mezi žhavá česká medailová želízka, vždyť se letos na Zlaté tretře vylepšil svůj osobní rekord na 1:46,27. Pro vysokomýtskou atletiku jde o první domácí seniorský mistrovský primát v celé historii.

O skvělý výsledek na konto Hvězdy Pardubice se postarala Barbora Zoubková v závodu na 5000 metrů. Po vyrovnaném průběhu předvedla silný finiš, ve kterém za sebou nechala všechny soupeřky včetně zkušené Simony Vrzalové z Vítkovic a doběhla si pro svůj premiérový titul z národního šampionátu. Vítězný čas měl hodnotu 17:18,73 min. Z početného pardubického zastoupení ve vrhačských disciplínách vynikla Adéla Korečková v kladivu, výkon 61,03 značil nepopulární „bramborovou“ pozici. Ve stejném sektoru byl Jan Doležálek pátý, užší finále koulařů si zajistil Jan Touš a skončil sedmý (16,28).

Dva bronzy zacinkaly početné výpravě TJ Sokol Hradec Králové. Čtvrtkař Michal Desenský zaběhl finále v čase 46,44 a nestačil pouze na vítězného Matěje Krska (AC TEPO Kladno) a stříbrného Patrika Šorma (TJ Dukla Praha). Další hradecká medaile padla ve výškařském sektoru, Jakub Bělík zvládl 209 centimetrů a předčila jej jenom plzeňská dvojice Jan Štefela – Josef Adámek. O další kvalitní výsledky pro TJ Sokol se postarali sprinter Štěpán Štefko (sedmý ve finále stovky za 10,94), šestý koulař Petr Plašil (16,43) nebo štafeta mužů 4 x 100 metrů Blažek, Blatník, Balcar, Štefko (4., 41,67).

Do elitní šestky se ve své disciplíně ještě vešel Josef Novák (TJ Jiskra Ústí nad Orlicí), šestý skončil na pětikilometrové trati (14:54,26). Na stejné distanci mezi ženami byla jičínská Gabriela Veigertová sedmá (17:58,41).