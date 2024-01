Hned první etapa Dakarské rallye nabídla velmi náročné a kamenité menu. Většina závodníků byla potlučená, docházelo na vážná zranění, ke kterým létaly vrtulníky. Všichni jezdci z Orion Moto Racing Group se dostali do cíle, Martin Michek dokonce na skvělé desáté příčce. Na 23. místě skončil Milan Engel, osmatřicátý dorazil Jaromír Romančík a 61. Martin Prokeš. Skvěle rozjel speciálku Dušan Drdaj, pohyboval se kolem dvacátého místa, po bloudění ale ztratil a skončil na 37. příčce.

První etapa. | Foto: Orion MRG

Drsných 414 kilometrů čekalo na účastníky úvodní etapy nejtěžší dálkové soutěže. A trať vedla kamenným peklem. „Hrozná speciálka. Endurákům se to asi líbilo, mě ale tenhle terén nejde a vycucává mě. Viděl jsem, jak jsou všude rozházené šutry, kamenité cesty…Prostě šílené. Několik kluků leželo podél trati,“ popisoval Michek, který předvedl svoji typickou dravost a nebojácnost. Na jednom z kontrolních bodů se objevil jako pátý, nakonec skončil s odstupem 17 minut na skvělém desátém místě.

V konkurenci více než 20 jezdců z továrních týmů je toto umístění velkým úspěchem. Etapovým maximem je pro Michka devátá příčka. „Po tankovačce vedla trasa do kamenitých cest a polí, ve kterých se necítím komfortně. Čekali nás trialové výjezdy do kopců, technické pasáže, nebyla to moje parketa. Pozice v cíli je ale hodně zajímavá, jsem z toho sám hodně překvapený,“ těšilo Michka, který je desátý také v celkovém pořadí.

Rychlý Drdaj zabloudil

Svižným projevem jízdy se prezentuje na svém prvním Dakaru Dušan Drdaj, který v prologu skončil na 28. místě a stal se nejrychlejším nováčkem. Odhodlaně začal také první etapu, když si držel do 170 kilometru ztrátu na nejlepší kolem deseti minut, objevil se dokonce jako dvacátý. V polovině erzety ale začal ztrácet. „Pro mě byla první etapa Dakaru tím nejhorším, co jsem kdy na motorce absolvoval. První půlka mi šla, hodně soupeřů jsem předjížděl. Ale před tankovačkou jsem zabloudil na nějakých 20 kilometrů, ještě jsem upadl,“ popsal jezdec z Prahy, kterého bolí prst.

První etapa.Zdroj: Orion MRG

„Vše by mělo být v pořádku. Druhá půlka etapy byla masakrem, vypadalo to jako na trialu nebo superenduru. Jelikož s takovým terénem nemám zkušenosti, nelíbilo se mi to a neubývalo mi to. Ale jsem v cíli, což je důležité,“ dodal Drdaj, který nabral ztrátu 58 minut na vítěze a v celkovém pořadí klesl na 36. místo.

Engela náročnost překvapila

Na svůj desátý Dakar vyrazil Milan Engel, který ale patrně tak těžký úvod nikdy neabsolvoval. „Jsem moc rád, že jsem zvládl tuhle etapu dojet bez větší ztráty. Bylo to super, protože jsem ještě nebyl tak unavený. V cíli ale únavu cítím, nečekal jsem, že to bude až tak těžké na první etapu,“ popsal Engel, který byl v cíli se ztrátou 40 minut a posunul se na celkové 25. místo. Těšně za Drdajem dokončil v sobotu etapu Jaromír Romančík se ztrátou hodiny na nejrychlejšího jezdce. V celkovém pořadí drží zatím 38. příčku.

To Martin Prokeš je zatím jednašedesátý se ztrátou hodiny a 45 minut. Na stejné příčce dokončil sobotní náročnou etapu. V neděli na jezdce čeká 463 ostrých kilometrů.

Rallye Dakar – 1. etapa:

Martin Michek 10. místo (celkové pořadí 10., ztráta 18 min.)

Milan Engel 23. místo (celkové pořadí 25., ztráta 45 min.)

Dušan Drdaj 37. místo (celkové pořadí 36., ztráta 1:01 hod.)

Jaromír Romančík 38. místo (celkové pořadí 38., ztráta 1:07 hod.)

Martin Prokeš 61. místo (celkové pořadí 61., ztráta 1:45 hod.)

(z tiskové zprávy)