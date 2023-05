Vysokomýtští basketbalisté budou o nadcházejícím víkendu bojovat o titul ve východočeské lize mužů. Úspěšně se totiž kvalifikovali na Final Four této silně obsazené soutěže. Závěrečný turnaj se odehraje ve sportovní hale v Heřmanově Městci a semifinálovou výzvou pro Draky bude pořádající chrudimský Sokol, který bude coby vítěz dlouhodobé části zřejmým favoritem zápasu.

Vysokomýtští basketbalisté po úspěšné čtvrtfinálové bitvě se Svitavami. | Foto: Draci Vysoké Mýto

Postup Draků na Final Four je do jisté míry překvapením, neboť ve čtvrtfinále hraném na dva zápasy doma a venku narazili coby šestý celek tabulky na třetí Svitavy, oproti nimž měli na kontě o čtyři výhry méně. Ovšem znovu platilo ono okřídlené rčení, že play off je jiná soutěž. Vysokomýtský celek beze zbytku využil výhodu domácího prostředí v prvním utkání, kdy soupeře zaskočil a rozstřílel ho rozdílem čtyřiadvaceti bodů 99:75. Což se ukázalo jako klíčové, neboť v odvetě, který se hrála hned druhý den, se musel bránit svitavskému náporu. Draci však zachovali chladné hlavy a i když byli po celé utkání ve skóre pozadu, tak si v celkovém součtu obou duelů pořád udržovali převahu a konečná čtrnáctibodová prohra jejich pozici a postup na finálový turnaj neohrozila.

V soutěži zůstala čtyři nejlepší družstva a boj o prvenství uvidí Heřmanův Městec, kde má svoje domácí prostředí Sokol Chrudim, velký favorit semifinále. Vzájemná bilance sezony je ovšem vyrovnaná, Vysoké Mýto dokázalo chrudimské vítěze dlouhodobé části na konci února doma porazit 84:75, takže ví, co na tohoto soupeře může platit. Navíc má zkušenosti z minulého roku, tehdy ve stejné fázi podlehlo Náchodu těsně o dva body. Druhou dvojici tvoří Tesla Pardubice a Náchod, vítězové sobotních semifinále se v neděli po ránu střetnou ve finále o východočeský basketbalový titul.

Východočeská liga mužů po základní části:

1. TJ Sokol BK Chrudim (49), 2. BK Bizoni Náchod (46), 3. Basketbal TJ Svitavy (44), 4. TJ Tesla Pardubice B (43), 5. Kanonýři Josefov (41), 6. Draci Vysoké Mýto (40), 7. TJ Jiskra Hořice (38), 8. TJ Turnov (38), 9. TJ Jiskra Havlíčkův Brod (37), 10. Adfors Basket Litomyšl (35), 11. BK Přelouč (35), 12. BK Loko Trutnov (35), 13. Sokol Nová Paka (33), 14. Chrudimsko (31).

Čtvrtfinále play off:

Draci Vysoké Mýto – Basketbal TJ Svitavy 99:75 (nejvíce bodů: Kaplan 30, Jaroš 29, Balcar 13 – Kostka 20, Kvapil 14, Kačenga 12) a 61:75 (Jaroš 17, Cejp 12 – Kačenga 26, Kostka 19, Harašta 16).

Kanonýři Josefov – TJ Tesla Pardubice B 68:80 a 64:85.

TJ Turnov – TJ Sokol BK Chrudim 60:80 a 64:63

TJ Jiskra Hořice – BK Bizoni Náchod 78:74 a 64:78.

Final Four (sportovní hala Heřmanův Městec):

TJ Sokol BK Chrudim vs. Draci Vysoké Mýto (sobota, 16.00)

BK Bizoni Náchod vs. TJ Tesla Pardubice B (sobota, 18.00)

Finále (neděle, 9.00)