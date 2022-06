Pro litomyšlského pilota Martina Doubka reprezentujícího stáj Hendriks Motorsport znamenaly dosažené výsledky další potvrzení jeho příslušnosti k absolutní jezdecké elitě série EuroNascar.

Ve třídě EuroNascar 2, v níž obhajuje titul z loňského roku, mu cestu na pódium zatarasilo rychlejší trio Naska – Hezemans – Tziortzis, nicméně i za dvě „bramborové“ pozice se rozdávaly pěkné body, které Doubka udržely v popředí celkové klasifikace. Aktuálně se dělí o třetí pozici s kyperským závodníkem s malým odstupem na elitní dvojici.

Chtělo to trpělivost, ale na čtvrtý pokus se Martin Doubek v Brands Hatch účasti na ceremoniálu dočkal.Zdroj: Orion Litomyšl/EuroNascar

V sobotu si jezdec z Litomyšle vybral čtvrtých příček skutečně do sytosti, zopakoval ji také v hlavní kategorii EuroNascar PRO, i to však byl nepochybně výsledek jako hrom, uvážíme-li, že na startu byly tři desítky kvalitních borců. Den nato dal Doubek do závodu všechno a vytoužená bedna konečně klapla!

„Je to můj nejlepší životní výsledek v této kategorii,“ pochvaloval si po dojezdu Martin Doubek. Díky vyrovnanosti svých výsledků začíná i v této třídě atakovat čelo celkové klasifikace a z jezdců, kteří startují v obou kategoriích, je na tom jasně nejlépe.

Třetí díl EuroNascar se jede 9. a 10. července na italském autodromu Vallelunga.

Z výsledků

Nascar Whelen Euro Series – 2. závod v Brands Hatch (V. Brit.)

EuroNascar PRO – 1. jízda: 1. Day (Izr., Chevrolet Camaro), 2. Rocca (It., Ford Mustang), 3. Ercoli (It., Chevrolet Camaro), 4. Doubek (ČR, Ford Mustang). 2. jízda: 1. Graff (Švéd., Ford Mustang), 2. Maggi (Švýc., Toyota Camri), 3. Doubek (ČR., Ford Mustang). Průběžné pořadí po 2. závodu: 1. Rocca (It.) 142, 2. Day (Izr.) 124, 3. Graff (Švéd.) 122, 4. Doubek (ČR) 121.

EuroNascar 2 – 1. jízda: 1. Naska (It., Chevrolet Camaro), 2. Tziortzis (Kyp., EuroNascar FJ), 3. Hezemans (Niz., Ford Mustang), 4. Doubek (ČR, Ford Mustang). 2. jízda: 1. Hezemans (Niz., Ford Mustang), 2. Naska (It., Chevrolet Camaro), 3. Tziortzis (Kyp., EuroNascar FJ), 4. Doubek (ČR, Ford Mustang). Průběžné pořadí po 2. závodu: 1. Naska (It.) 150, 2. Hezemans (Niz.) 139, 3. Doubek (ČR) a Tziortzis (Kyp.) 135.