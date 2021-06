Závěr měsíce června nabídne na Pardubickém závodišti nabitý program. V rámci dvoudenního mítinku je připraven rozmanitý program obsahující snad všechny typy dostihů. Vše začne v pátek rovinovými dostihy a dostihy přes proutěné překážky a vyvrcholí v sobotu klasickou steeplechase a druhou kvalifikací na 131. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou.

Program dostihového dne: pátek 25. června

Pardubické dostihy

16:30 Cena Dostihového spolku a.s.

17:10 Cena hejtmana Pardubického kraje

17:55 Cena prof. MUDr. Jana Pirka, DrSc.

18:40 Cena společnosti Tipsport

19:20 Pohár BICZ holding 2021

20:00 Cena Nadace pro rozvoj města Pardubic

Páteční podvečerní mítink bude přehlídkou koní do rovinových dostihů, které jsou na Pardubickém závodišti téměř výjimečnou událostí, a do dostihů přes proutěné překážky. Na programu je šest dostihů, jeden z nich vypsaný pro debutanty na dostihových drahách. Podobný mítink v loňském roce ukázal, že zájem o páteční dostihy je mezi dostihovými stájemi i diváky. Sobota nabídne ještě napínavější program. V osmičce dostihů se vyjímá především klasická steeplechase Zlatý pohár – Cena předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který byl založen v roce 1994 po vzoru dostihů na britských ostrovech.

Následovat bude druhá ze čtyř kvalifikací na 131. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou. Po prvním dějství kvalifikačního seriálu podmínky pro start v říjnovém vrcholu sezony už splňuje 15 koní. První z dostihů startuje už ve 12 hodin.

Na závodiště se vrací také pony liga. Mezi budoucími nadějemi dostihového sportu je o závody velký zájem, a tak diváci uvidí hned tři dostihy poníků.

Druhá kvalifikace

Hlavním bodem sobotního mítinku je bezesporu druhá kvalifikace na 131. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou, rovněž se ale utká elita klasických steeplerů a specialistů na krátké krosy.

Program dostihového dne: sobota 26. června

12:00 Pohár BICZ holding 2021

12:30 Zlatý pohár – Cena předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

13:05 Cena společnosti Tipsport – červnová cross country Válečníka

13:40 Cena města Pardubic – II. kvalifikace na 131. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou – Memoriál Mjr. M. Svobody

14:15 Cena Služeb města Pardubic

(doprovodný program – dostih poníků)

15:00 Cena společnosti Falcon security s.r.o.

(doprovodný program – dostih poníků)

15:40 Cena Jockey Clubu ČR – Memoriál Kamila Kuchovského

(doprovodný program – poníci)

16:20 Cena za podpory ADW FEED, a.s.

V Ceně města Pardubic – Memoriálu mjr. Miloše Svobody, která je zmiňovanou kvalifikací, se bude pozornost soustředit zejména na Hegnuse. Svěřenec Radka Holčáka je totiž posledním vítězem Velké pardubické a v sobotu ho čeká sezonní premiéra.

V minulosti zvítězil také ve dvou kvalifikačních dostizích a loni v úvodní kvalifikaci až po boji prohrál s Theophilem. Na druhou stranu ve třinácti letech je v devítičlenném poli nejstarší a poprvé ho povede Adam Čmiel, protože jeho partner z Velké pardubické Lukáš Matuský jezdí v neděli v italském Meranu.

Z Velkých Karlovic přicestuje také Mustamir, jehož připravuje otec loňského vítězného trenéra František Holčák. Někdejší vítěz Zlatého poháru loni úspěšně přešel na krosy. Méně se při zahajovacím pardubickém dnu vedlo Evženovi. Svěřenec Štěpánky Myškové totiž kvalifikační premiéru dokončil na posledním místě, k čemuž přispěla i chyba na předposledním skoku. Každopádně trojnásobného vítěze z mítinku Velké pardubické nelze po jednom slabším startu podceňovat.

Poprvé si kvalifikaci vyzkouší Stanislavem Popelkou připravovaný Imphal, který minule v krátkém krosu s přehledem porazil Mustamira. Kvalifikační premiéru absolvuje rovněž Saint Joseph. Svěřenec Pavla Tůmy se nadějně ukazoval ve trojkách, ale na závěr loňské sezony trochu zklamal šestou příčkou v Ceně Vltavy.

Naopak dost zkušeností má v předloňské Velké pardubické čtvrtý Mazhilis. Nicméně to vypadá, že svěřenec Josefa Váni už má to nejlepší za sebou. Před měsícem přesto porazil další ze stárnoucích stálic Strettona, který má na kontě dokonce druhé a třetí místo z Velké pardubické. Derby vítěz Gontchar se na překážkách zatím ke špičce nezařadil, což platí i pro Tiep de l’Esta. Slovenský host sice loni skončil ve druhé kvalifikaci pátý, ale s výraznou ztrátou.

Zlatý pohár

Vrcholem první poloviny sezony pro specialisty na klasické steeplechase je Zlatý pohár – Cena předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jeho poslední dvě edice vyhráli svěřenci Pavla Tůmy ze stáje Dr. Charvát a letos tomu nemusí být jinak. Favoritem dostihu je totiž First of All, který loni přivezl z Itálie šest vítězství včetně čtyř grupových. Před třemi týdny to dlouho vypadalo na další tamní úspěch, ale v závěru mu došly síly. Také jeho stálý jezdec bude v neděli v Meranu, takže Jana Faltejska střídá Jan Odložil.

Soupeřem by mu měl být především loňský vítěz Stříbrné trofeje Dusigrosz. Svěřenec Josefa Váni v trialu skončil druhý před Aztekem, který je stájovým, ale nikoliv tréninkovým druhem First of Alla. (jf)