V hlavě se mu honily myšlenky na konec kariéry. Přední český žokej Marek Stromský byl připraven se vrhnout do civilního zaměstnání. Nakonec je ale všechno jinak, úspěšná kariéra bude pokračovat.

Sedmačtyřicetiletý rodák ze Štěpánkovic začal pracovat jako tréninkový jezdec ve Dvorcích na Bruntálsku, kde má svou základnu úspěšný trenér Pavel Tůma.

Po loňské sezoně se Marek Stromský pomalu smiřoval, že jeho bohatá kariéra je u konce.

„Takové myšlenky jsem měl. Dokonce jsem si začal hledat práci. Nemůžete jen jezdit dostihy, člověk musí i trénovat a v mém blízkém okolí žádná stáj s tréninkovou základnou nebyla. Proto jsem chtěl skončit,“ svěřil se Marek Stromský.

„Byl jsem už i na pracovním pohovoru, ale nakonec to nedopadlo,“ doplnil žokej, který má ve své sbírce i dvě druhá místa ze slavné Velké pardubické.

Nakonec je ale všechno jinak a Marek Stromský zůstává dál v dostihovém světě. „Oslovil mě trenér Pavel Tůma, zda bych u něj dělal tréninkové jezdce. Domluvili jsme se na spolupráci,“ řekl Marek Stromský. „Abych pravdu řekl, s touto nabídkou jsem nepočítal. Ale pro mě je to ideální. Do práce jezdím čtyřikrát týdně a jedna cesta mi tvá sedmačtyřicet minut, což je super,“ pochvaluje si ostřílený žokej.

Dostihová stáj z Dvorců má něco okolo čtyřicítky koní, a to včetně vítěze Velké pardubické, hnědáka Tzigane du Berlais. V praxi to ale neznamená, že bude Marek Stromský jezdit v barvách Dvorců dostihy. „Pavel Tůma má jedničku Honzu Faltesjka. My jsme domluveni, že budu u něj pracovat jako tréninkový jezdec. Startovat na dostizích budu pro jiné trenéry, s kterými jsem domluvený,“ podotkl Marek Stromský. Samozřejmě, že v plánu má startovat i na Velké pardubické.

A kdy uvidíme Marka Stromského v akci? „Těžko říci. Uvidíme, co nám současná pandemická situace dovolí. První dostihy v Brně a Slušovicích byly zrušeny. Takže bych to viděl nejspíše na nějaké zahraničí,“ uzavřel.