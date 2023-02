„Byl to pro nás velmi těžký zápas hlavně na psychiku. Ačkoli jsme hráli s papírově horším soupeřem, tak pro jistotu play up jsme toto utkání museli vyhrát. To se nám sice podařilo, ale začátek jsme nezvládli. O tom svědčil inkasovaný první gól, který jsme si dali sami. Domácí byli nebezpeční a hlavně díky našemu gólmanovi jsme brali tři body a tím i vstupenku do play up,“ oddechl si po naplnění předsezonního cíle a snu trenér litomyšlských florbalistů Tomáš Doubek.