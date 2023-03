Po roční přestávce se v kalendáři mezinárodního mistrovství České republiky v motokrosu vrátí závodiště v Opatově u Svitav. Motorističtí fanoušci z regionu se tak mohou znovu těšit na zápolení elitních borců v kubaturách MX1, MX2, Veterán a 85 ccm. Dnem D bude neděle 17. září.

Opatovský republikový motokros. | Foto: Deník/Radek Halva

Opatovský areál si získal za dobu, co se objevuje v kalendáři MMČR velkou oblibu jak mezi jezdci, tak mezi diváky, kterým přehledná trať umožňuje sledovat napínavé souboje na značné části okruhu. V loňském roce nedošlo mezi tamními organizátory a promotérem šampionátu k termínové dohodě. Tentokrát všechno klaplo lépe a do Opatova se motokrosaři nastěhují 17. září k sedmému dílu seriálu. Pro Orion Racing Team Litomyšl to bude podnik nesoucí přívlastek domácí.

Mistrovství bude mít celkem osm závodů jednotlivců a navrch tradiční závod družstev. Snahou pořadatelského štábu bylo vyhnout se kolizím se zahraničními seriály, především německým ADAC a evropskou třídou EMX85. Důvod je jediný, starty v zahraničí mají u jezdců vždy přednost a konkurence v domácích závodech potom bývá značně oslabená, což často ovlivňuje i boje o tituly mistrů republiky.

Svoje kalendáře znají také další republikové seriály. Svitavsko se tradičně může těšit na závody čtyřkolek a sajdkár. Jejich mistrák odstartuje v polovině května v Horním Újezdu a v květnu se pojede v Březové nad Svitavou.

MMČR v motokrosu 2023

07. 05. 2023 – Dalečín

21. 05. 2023 – Kluky u Písku

11. 06 .2023 – Pacov

02. 07. 2023 – Petrovice u Karviné

13. 08. 2023 – bude doplněno

03. 09. 2023 – Stříbro

17 .09. 2023 – Opatov

01. 10. 2023 – Přerov

15. 10. 2023 – Dalečín (družstva)

MMČR v motokrosu juniorů a žen 2023

22. 04. 2023 – Dobřany u Plzně

27. 05. 2023 – Vranov u Brna

05. 08. 2023 – Dolní Heřmanice

19. 08. 2023 – Rudník

09. 09. 2023 – Karlín u Čejče

16. 09. 2023 – Kluky u Písku

MMČR sajdkár a čtyřkolek 2023

15. 04. 2023 – Horní Újezd

29. 04. 2023 – Mohelnice

21. 05. 2023 – Březová nad Svitavou

04. 06. 2023 – Stříbro

03. 09. 2023 – Kramolín

23. 09. 2023 – Dobřany