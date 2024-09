Regionální běžecký seriál Iscarex Cup se pomalu nachyluje do své závěrečné fáze. První polovina září patřila populárním vrchařským kláním, běžci se vydali jako každoročně mimo jiné na Bukovou horu, Lázek či Suchý vrch. Také do kalendáře tohoto poháru ovšem výrazně promluvilo extrémně špatné počasí uplynulého víkendu.

Provazy vody snášející se z nebe nejprve odskákal tradiční Králický Lískovec, který byl z původně plánovaného 15. září přeložen na zatím neupřesněný náhradní termín. Bez náhrady zrušen byl 27. ročník Crossu po lyžařských tratích (měl se konat o nadcházejícím víkendu), neboť jeho organizátoři seznali, že pořádat závody v podmáčených lesních partiích areálu na Horách u České Třebové by v současné době nebylo bezpečné.

Nejbližšími akcemi Iscarex Cupu tak budou v sobotu 5. října Lubenská desítka v Lubné na Svitavsku a o den později Běh údolím Orlice v Klášterci nad Orlicí.

Početné startovní pole 184 běžců a běžkyň všech generaci se sešlo na závodu z Výprachtic na Bukovou horu, který má za sebou svůj v pořadí 32. ročník. Pořadatelé měli radost z početné účasti v dětských a mládežnických kategoriích. Do hlavní trasy s parametry 7 kilometrů délky a 373 metrů převýšení se s odhodláním pustilo 75 mužů a žen, na které čekala více než půlhodina tvrdé běžecké dřiny. Mezi muži opanoval absolutní klasifikaci Lukáš Havlík z pardubické Hvězdy časem (30:47) před Františkem Vagenknechtem z Nové Paky a juniorem Markem Fajfrem z ústeckoorlického Vencl týmu. Závodu žen podle předpokladů jasně dominovala česká reprezentantka v bězích do vrchu Hana Švestková Stružková (AK Račí údolí), časem 33:32 (lepších bylo jen šest mužů!) za sebou nechala druhou Kateřinu Colburn z Rychnova nad Kněžnou o více než čtyři minuty.

O den později se vrchaři přestěhovali do Sázavy u Lanškrouna a necelých pět desítek se jich po šestatřicáté v historii vydalo na Lázek. Což obnášelo 7300 uběhnutých metrů s převýšením 375 metrů. Novopacký František Vagenknecht zde o příčku vylepšil svoje umístění z Bukové hory a tentokrát nenašel přemožitele, když se postupně vzdálil všem konkurentům a cílem proběhl neohrožován v čase 32:13. Druhý byl v absolutní klasifikaci letohradský Michal Kubišta a Marek Fajfr si po čtyřiadvaceti hodinách zopakoval bronzové umístění. Mezi ženami měla Kateřina Colburn tentokrát cestu k prvenství volnou, na druhou Anetu Čípovou (AK Iscarex Česká Třebová) měla k dobru více než minutu. Jak na Bukové hoře, tak na Lázku byla třetí Barbora Nováková z Kunvaldu.

Další z řady zářijových akcí Iscarex Cupu byl závod Strážný – nahoru a dolů. Hned jeho název napovídá, co běžce na jedenáctikilometrová členité distanci čekalo. Odvážných se sešlo na startu v Dolní Dobrouči více než osmdesát a náročnost trasy zákonitě způsobila poměrně značné rozdíly při doběhu do cíle. Co se oproti předešlému podniku v Sázavě nezměnilo, to byli vítězové. Svoji výbornou formu opět předvedl František Vagenknecht a nikomu z ostatních běžců nedal sebemenší naději (45:33), za ním byli na „bedně“ Lukáš Soural (Orel Židenice) a Michal Kubišta (Letohrad). Vítězka ženského závodu Kateřina Colburn dokonce ve 13. ročníku pokořila traťový rekord (52:57).

Zatím naposledy se účastníci Iscarex Cupu měli možnost sejít v Jablonném nad Orlicí, odkud startoval desetikilometrový horský běh na Suchý vrch. V Vítězství se dočkal Michal Kubišta, který první místo „ostřeloval“ i na předešlých závodech a na „Sucháči“ svoji šanci v konkurenci pěti desítek startujících nepustil. A bylo to s převahou bezmála minuty a půl (45:16) před Lukášem Kovářem (Vencl tým Ústí nad Orlicí) a Tomášem Kynclem z Holic. A také mezi ženami se radovala dlouhodobě úspěšná, ale málokdy vítězná Barbora Nováková (TJ Sokol Kunvald), kdy druhé domácí Denise Barnetové nadělila více než dvě minuty.