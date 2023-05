Nadmíru bohatý byl v uplynulém období program regionálního běžeckého seriálu Iscarex Cup 2023. Během několika málo dnů se závodilo hned ve čtyřech dějištích, přitom ale nebylo málo běžců, kteří se představili minimálně na třech nebo dokonce všech čtyřech místech. Jednotlivé organizátory může těšit neutuchající zájem závodníků, kteří přicházejí změřit svoje síly se soupeři i sami se sebou.

Běh kolem poličských hradeb 2023. | Video: Radek Halva

BĚH NA ROZÁLKU

900 metrů délka s pětačtyřicetimetrovým převýšením, to jsou parametry závodu pořádaného střediskem volného času Animo v Žamberku. Letos se konal jeho v pořadí 24. ročník za hojné účasti běžců a běžkyň, jenom v dospělých kategoriích jich bylo na dvě stovky a další desítky mládežníků a dětí. Specifikem toho podniku je, že se nastartuje hromadně, ale účastníci jsou pouštěni na trať intervalově. Na necelém kilometru rozhoduje především výbušnost a schopnost udržet ostré tempo na relativně krátkém časovém úseku. Není tedy divu, že trasa nejvíce seděla mladým atletům. Mezi muži dosáhl nejlepšího výkonu ústeckoorlický dorostenec Michal Fajfr, když cíl protnul za rovné tři minuty, mezi ženami a dívkami se potom nejkvalitnějším časem 3:38 min. blýskla věkem ještě starší žákyně Lucie Morávková rovněž z Ústí nad Orlicí.

TOP 5 – absolutní pořadí – muži: 1. Marek Fajfr (Vencl tým Ústí nad Orlicí) 3:00 min., 2. Kryštof Hübner (TJ Sokol Hradec Králové) 3:01, 3. Vojtěch Dostálek (3:02), 4. Jiří Kyral (Vencl tým Ústí nad Orlicí) 3:06, 5. Šimon Knápek (TJ Spartak Letohrad) 3:10.

TOP 5 – absolutní pořadí – ženy: 1. Lucie Morávková (Vencl tým Ústí nad Orlicí) 3:38, 2. Rozálie Hegerová (Atletika Žamberk) 3:45, 3. Zuzana Haufová (SDH Lukavice) 3:45, 4. Simona Zezulková (Sokol Klášterec nad Orlicí) 3:48, 5. Ella Štruncová (TJ Spartak Letohrad) 3:53.

MEMORIÁL QUIDO ŠTĚPÁNKA

Lyžařské středisko Malák v Jablonném nad Orlicí hostilo další tradiční podnik zařazený do Iscarex Cupu a pyšníci se mimořádnou tradicí, do své pomyslné kroniky zapsal 75. ročník. Byl to závod úplně jiného charakteru, klasický přespolní běh (na stejném místě se nedávno konal republikový šampionát mládeže v krosu) testoval hlavně vytrvalostní schopnosti účastníků. Hlavní trať vyměřili organizátoři o délce 7500 metrů a dalo se tudíž přepokládat, že se během závodu vytvoří v běžeckém poli značné časové rozdíly. Což se také stalo, přestože se mezi nejlepšími objevila samá velké jména Poháru Iscarexu na čele s Radkem Hüblem, který bezpečně zvítězil a navázal na svůj nedávný triumf z Běhu Javorkou v České Třebové. Mezi ženami si do Jablonného přijela zazávodit i reprezentantka a mistryně republiky Tereza Hrochová z Plzně, takže o vítězce bylo v podstatě jasno předem, nicméně v cíli druhá Hana Švestková Stružková favoritku slušně prohnala a ztratila jenom lehce přes dvacet sekund (ženy běžely 3 kilometry).

TOP 5 – absolutní pořadí – muži: 1. Radek Hübl (Vencl tým Ústí nad Orlicí) 26:39, 2. Filip Záveský (AK Iscarex Česká Třebová) 27:11, 3. Jiří Kyral (Vencl tým Ústí nad Orlicí) 28:12, 4. Jiří Vacek (Čumíš na mě?) 28:31, 5. Tomáš Fliedr (F-Bike klub Sádek) 28:40.

TOP 5 – absolutní pořadí – ženy: 1. Tereza Hrochová (AK Škoda Plzeň) 10:40, 2. Hana Švestková Stružková (AK Račí Údolí) 11:02, 3. Pavla Paříková (Meteor Brno) 12:38, 4. Martina Hrdinová (TJ Lokomotiva Břeclav) 13:07, 5. Jana Matyášová (Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí) 13:16.

BĚH KOLEM POLIČSKÝCH HRADEB

Další závod s bohatou historií, první květnový den přivítala Polička jeho 57. ročník, a to za báječné účasti 320 běžců a běžkyň všech generací.

2. PEKELNÝ KILOMETR

Podruhé se letos sešli atleti a atletky pod sjezdovkou Peklák v České Třebové na dalším z dílu populárního miniseriálu a jak jinak než za značného zájmu jak dospělých, tak dětí. Mezi čtyřmi desítkami startujících muži zvítězil Zdeněk Kamenský z Lanškrouna, který kilometrové stoupání zvládl v čase 5:22 a v elitní trojce absolutního pořadí ho doplnili Jaroslav Tlapák (AK Iscarex Česká Třebová, 5:42) a Adam Hurych (Vencl tým Ústí nad Orlicí, 5:47). Ženám dominovala zástupkyně AK Iscarec Aneta Čípová (6:56) před Annou Kovářovou (OB Česká Třebová, 7:01) a letohradskou Kateřinou Pirklovou (7:24).

A nejbližší regionální běžecký program? Tuto sobotu 6. května se běží 13. ročník Letohradské pětky, hned o den později je na programu Běh na Palici se stratem na fotbalovém hřišti v Rybníku u České Třebové. V sobotu 14. května se potom koná Běh Choceňskými sady.