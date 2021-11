Předposlední podzimní dějství hokejbalové extraligy bylo z pohledu krajských zástupců úspěšné z padesáti procent. Oba nastoupili na hřištích soupeřů a pardubický tým si z Dobřan odvezl tři body, které ho posunuly na průběžnou druhou příčku.

„Jsem rád, že jsme zápas zvládli, myslím, že zaslouženě. Sice jsme si to chvílemi zkomplikovali, ale byli jsme lepší. Kluci hráli hodně zodpovědně a plnili, co jsme si řekli. Góly sice dávala jenom druhá lajna, ale všechny bojovaly. Ukázali jsme sílu,“ potěšilo trenéra Jiřího Mašíka.

V podzimní derniéře se jeho svěřenci představí v sobotu od 16 hodin proti Ústí nad Labem.

Letohradští Jeleni odehráli na půdě čtyřnásobných mistrů v hlavním městě nepovedené střetnutí. Od úvodního vhazování působili dojmem, jako by se jich zápas vůbec netýkal, špatně bránili a nechali Pražany, aby si dělali, co chtěli. Ti toho zákonitě využili a skóre narůstalo do hrozivé podoby, zkraje třetí třetina na 7:0. Teprve pak hosté porážku alespoň korigovali.

Jejich závěrečným podzimním soupeřem bude pražské KOVO (sobota, 14:00).

Z hokejbalových výsledků

EXTRALIGA:

HC Kert Park Praha – SK Hokejbal Letohrad 8:2 (2:0, 3:0, 3:2). Branky: 4. Zvonek, 6. Zvonek (Šperl), 18. Danko (Peschout, Horváth), 29. Zvonek (Vaněk, Wróbel), 30. Danko (Lhota, Dejneka), 33. Wróbel, 36. Vaněk (Zvonek, Lhota), 43. Šperl (Dejneka, Danko) – 38. Anýž (Dostál), 41. Halbrštát (Levý, Faltus). Letohrad: Novák (Sterenčák) – Anýž, Dostál, Hejtmánek, Adamec – Halbrštát, Macháček, Faltejsek, Malý, Rozlílek, Hubálek, Cvejn, Levý, Faltus.

TJ Snack Dobřany – HBC Pardubice 4:6 (2:1, 0:3, 2:2). Branky: 10. Braun (Šilhán), 11. Kovářík (Šlehofer, Štěpánek), 35. Voves (Šlehofer, Malecha), 44. Šilhán (Šlehofer) – 5. Filip (Zajíček, Kubeš), 17. Langr (Bílý, Filip), 23. Bílý (Zajíček), 26. Kubeš (Bílý, Langr), 33. Kubeš, 45. Bílý (Langr). Pardubice: Stárek (Třináctý) – Filip, Novotný, Školoudík, Zajíček – Bílý, Janeček, Česák, Förstl, Kohoutek, Kubeš, Kunc, Langr, Strouhal, Vlasák.

1. LIGA:

HBC Hodonín – Ježci Heřmanův Městec 1:4 (0:0, 1:2, 0:2). Branky: Prčík – Pecina, Böhm, Čejgl, Běloušek.

Utkání HBC Malenovice – SK Kometa Polička a HBC Svítkov Stars – Bulldogs Brno byla odložena.