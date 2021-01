Desátý Michek dorovnal českou dakarskou historii, „penalta“ mu vzala rekord

/FOTO/ RALLYE DAKAR: Třiačtyřicet let se jezdí Rallye Dakar a za tu dobu se jediný český jezdec v kategorii motocyklů dostal do TOP 10. Byl to desátý Stanislav Zloch ještě na africkém kontinentu v roce 1998. Jeho počin letos v mimořádně kvalitní konkurenci vyrovnal Martin Michek (Orion Moto Racing Group).

Dvanáctá etapa. | Foto: Orion MRG

Po dojezdu páteční závěrečné etapy se dokonce radoval z překonání „českého rekordu“ a posunu na senzační devátý „flek“ poté, co na trati zůstal stát nepojízdný stroj Francouze Van Beverena. Leč pořadatelé mu za neprojetí traťového kontrolního bodu nakonec „napařili“ dvacetiminutovou penalizaci, takže se před něho dostal Rakušan Walkner. Bez trestu by Michek zapsal na posledních 225 měřených kilometrech do Džiddy šestý čas! To jsou neuvěřitelná čísla, pokud si uvědomíme, že startoval na netovárním stroji. „Nevím, kde jsem kontrolní bod minul, protože všechno vypadalo O.K. Ale TOP 10 je krásný výsledek, děkuji všem, kteří mi fandili,“ řekl Michek. Spokojen byl i jeho týmový parťák Milan Engel, osmnáctý muž Dakaru 2021. „Vysněné místo je dostat se pod patnáctku, ale jsem šťastný i za to osmnácté a hlavně, že jsem dojel do cíle.“ Skvělý Michek se dostal do top desítky a atakuje historické české maximum Přečíst článek › Spojení litomyšlského Orion Racing Teamu se stájí Moto Racing Group tak české dakarské výpravě přineslo dvojité zastoupení v elitní dvacítce motocyklistů, což je jednoduše paráda. Vítězem je poprvé Kevin Benavides z Argentiny.