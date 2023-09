Třemi zápasy odstartoval nový ročník hokejbalové Crossdock extraligy. Z početné východočeské enklávy v nejvyšší soutěži se do akce pustily dva týmy a z prestižního derby mezi Hradcem a Pardubicemi vyšli nečekaně vítězně domácí hokejbalisté,

Ilustrační foto. | Foto: Iva Janoušková

Ti se přitom v uplynulém ročníku trápili a mezi elitou se zachránili jenom díky tomu, že se v první lize nenašel žádný zájemce o postup. První extraligový zápas ale ukázal, že by se v královéhradeckém hokejbale mohlo znovu začít blýskat na lepší časy.

Jedním z faktorů, které spolurozhodly o výsledku, byla nulová produktivita Pardubic v početní výhodě, vniveč přišla i přesilovka pět na tři. Přesto se hosté ujali vedení, leč těsný náskok nebyl dostatečný. Koncovka totiž patřila Hradeckým, kteří v přesilovce srovnali krok a v čase 43:44 zařídil Škoda tři body.

HBC Hradec Králové 1988 – HBC Pardubice 2:1 (0:0, 0:1, 2:0). Branky a nahrávky: 40. Šimůnek (Jiřík, Hrubý), 44. Škoda (Šimůnek, Hrubý) – 20. Hálek (Moravec).

O nadcházejícím víkendu se do extraligových bojů zapojí také letohradští Jeleni, na které čeká náročný úkol navázat na skvělou minulou sezonu, ve které hráli poprvé v historii finále nejvyšší soutěže. Cestu za obhajobou tohoto počinu započnou sobotním domácím duelem proti Kladnu. „Čeká nás velmi těžký začátek, protože to, jak se rozjede sezona, je důležité po psychické stránce i v tom, jak si budou hráči věřit. Nečeká nás nic jednoduchého, musíme tvrdě pracovat, protože zopakovat loňský úspěch bude velmi těžké. Začínáme od nuly, ale věřím, že poctivou prací a dobrým přístupem zahájíme sezonu vítězně,“ je optimistou letohradský kormidelník Tomáš Friml.

Vzpomínka na finále 2022/2023:

„Suchá část letošní letní přípravy byla zkrácená, u ní jsem spokojený i s docházkou hráčů, horší to ale bylo s docházkou na přípravu na hřišti. Věřím, že se nás na dalších trénincích bude scházet víc,“ pokračuje Friml. „V přátelském utkání proti České Třebové (5:2 – pozn. red.) se poprvé v dresu Letohradu ukázal brankář Tonda Křemenák, který předvedl velmi dobrý výkon. Další hráče máme oslovené, ale zatím se nám to nepodařilo dotáhnout do konce. V týmu skončil Peter Doskočil a už teď mám na první zápas dost omluvenek, tak uvidíme, jaká bude sestava,“ vyhlíží kouč duel se silným Kladnem (sobota 9. září, 17:00).

Šlágrem druhého hracího kola bude městské derby mezi HBC Pardubice a svítkovskými Stars (sobota 9. září od 16.00 v Polabinách). Domácí budou mít co napravovat, ovšem soupeř přijede motivován druhým místem na Final Four českého poháru. Turnaj se hrál o minulém víkendu v Kladně (Svítkovve finále podlehl Hostivaři 3:4 po prodloužení), takže publikum se má určitě nač těšit.