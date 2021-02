Mohlo by to být utkání, jaké se na českých palubovkách jen tak nevidí. Pokud se tedy naplní dlouhodobé statistiky, jimiž se chlubí kolínští a svitavští basketbalisté. Jen tyto dva týmy vyslaly v základní části NBL směrem ke košům soupeřů více trojkových pokusů než dvojek. Což je kuriozita, ale co naplat, když střelba z dálky patří k silným zbraním obou týmů. Tak proč ji nevyužít…

Kolín favoritem, ale…

Pohled do tabulky Kooperativa NBL říká, že v roli favorita půjdou do čtvrtfinále Středočeši. O tom není sporu. Stejně tak ovšem není sporu o tom, že Tuři jdou do duelu s hledím otevřeným a s vidinou vynahradit si zklamání z absence ve skupině A1. Poraženecká slova neuslyšíte.

„I když je Kolín ve skvělé formě, je to hratelný soupeř, který se porazit dá. Navíc jsme nalosovaní na druhou stranu pavouka, odkud je otevřená cesta do finále pro všechny čtyři týmy,“ netají se křídelník Matěj Svoboda.

„Sezona se zatím nevyvíjí podle našich představ, takže úspěch v poháru by spravil chuť jak nám v týmu, tak příznivcům,“ dodal pro oficiální web soutěže.

Zpět ke trojkám. Tuři jich ve dvaadvaceti ligových zápasech vypálili 769, proměnili jich 244 a s úspěšností jen lehce nad 31 procent jsou na chvostu ligového pelotonu. Pro srovnání kolínská čísla: 813 trojkových pokusů, 292 trefených, úspěšnost nad 35 procent, což je druhá nejlepší bilance v lize.

„Četnost trojek je způsobená typy hráčů v obou týmech. Jak Kolín, tak my máme spoustu hráčů, kteří rádi střílejí a jsou dobří střelci. I hra je tomu pak celkově přizpůsobená. My si uvědomujeme, že střílíme hodně trojek, ale není to tak, že bychom se tím vyloženě chtěli prezentovat. Sami si říkáme, že někdy je toho až moc a musíme mít hru vyváženější, hrát víc dovnitř a ven, častěji i najíždět, než to jen ostřelovat,“ je si vědom Svoboda.

„Někdy do toho spadneme více a neváháme, jakmile cítíme, že ty pozice jsou. Když si ale nějaký zápas pouštíme zpětně, vidíme, že se to někde dalo vyřešit lépe například najetím do koše,“ pokračuje svitavský basketbalista.

Základ je v obraně

Nejenom o trojkách však bude čtvrtfinále Hyundai Final 8. Tuři musí splnit řadu dalších úkolů, pokud se má naplnit jejich sen v podobě účasti ve víkendových bitvách o pohárové medaile.

„Přes dvě porážky v základní části Kooperativa NBL si věříme, že jsme schopni soupeře zdolat. Při kolínských clonách na míč musíme co nejvíc omezit vypomáhání, protože pak to rozehrávač Adam Číž dobře čte a umí vyhodit míč na dobré střelce. První důležitou věcí bude obrana jeden na jednoho a dobré řešení pick and rollu,“ uvažuje Svoboda.

Na los si nelze stěžovat, říká Číž



Adam Číž na snímku v modrém.Zdroj: Deník/Petr WidenkaJedna věc je jasná. Pokud se chtějí Dekstone Tuři vážně přihlásit do boje o pohárové semifinále, tak musí nějakým způsobem zastavit, nebo alespoň trochu přibrzdit, kolínskou hvězdu číslo jedna. Což se ovšem snadněji řekne, než udělá, protože se to v poslední době nikomu nedaří. Adam Číž totiž chytil neuvěřitelnou fazónu, naposledy nasypal Děčínu třiačtyřicet bodů a na Hyundai Final 8 nehodlá ze svých výkonů slevit.



„Takového soupeře jsme v losu přivítali. Věříme si, i díky tomu, že jsme Tury v sezoně dvakrát porazili v lize. Jejich forma stoupá, hrají lépe, dokážou vyhrávat a nebude to nic lehkého, my si ale nemůžeme stěžovat. Není to Nymburk ani Opava a třetí jsme v lize my,“ připomíná Adam Číž. Má dobře v paměti minulé vzájemné střetnutí s výsledkem 84:80. „Trefili jsme některé těžké střely a Tuři naopak nedávali ani otevřenější. Nebyli jsme výrazně lepší, byla znát únava, celý zápas jsme ale vedli,“ říká druhý nejlepší střelec NBL.