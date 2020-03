/FOTOGALERIE/ Logickým východiskem pro všechny sportovce je nyní trénink v přírodě v jakékoliv formě. Avšak vodáci se v podstatě o nic nepřipravují. Jsou ve „své domovině“. Voda teče, omezení není, tudíž má kanoista Daniel Suchánek naprostou volnost a trénovat může podle stanoveného plánu.

Kondiční příprava v domácích podmínkách. | Foto: archiv sportovce

I on ovšem dodržuje základní věc. „Nasedání na vodu ve městě vždy s rouškou,“ hlásí na dálku. Jakmile se dostane mezi stromy, do lesů, ochranné prostředky sundá a může makat naplno. „Je to asi nejbezpečnější místo v těchto dnech,“ dodává Daniel Suchánek.