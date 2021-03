Aktuální situace přiměla k bleskové reakci Asociaci ligových klubů Kooperativa NBL. Její opatření pro závěr ligy basketbalistů ale nakonec nejsou drastická…

Hlavní novinkou je nezbytné protažení nadstavbové fáze o dva týdny, tedy do 17. dubna. Tak, aby se získal prostor pro aktuálně odkládané zápasy, kterých přibývá a přibývá. Vzhledem k tomu, že více odkladů zatím bylo ve skupině A1, v nouzi by se její zápasy mohly dohrávat i v době předkola play off. To se týká týmů, kteří se ve spodní nadstavbové šestici umístí na 7. až 10. příčce.

Největší prostor pro dohrávané zápasy hned dvou soutěží bude nyní potřebovat Nymburk. Momentálně se rovněž nachází v izolaci. Kromě ligových má odložené dva zápasy osmifinálové fáze Ligy mistrů se Zaragozou.

V play off došlo k dílčímu zkrácení jenom v případě čtvrtfinálových a semifinálových sérií. Namísto čtyř se budou nově hrát pouze na tři vítězná utkání. Ve formátu dva zápasy u jednoho týmu, dva u druhého a pátý rozhodující na půdě lepé umístěného celku. Naopak beze změny zůstal formát již zmíněného předkola play off. Série se uskuteční na dvě utkání pohárovým způsobem, takže o vítězi bude rozhodovat celkové skóre. Série o bronz se bude rovněž hrát pouze na dvě utkání, zatímco finále na dvě vítězství.

Verdikt ALK ovšem ještě nemusí být konečný. K případné další revizi systému, bude-li si ji situace vyžadovat, by mohlo dojít 10. dubna. „Vzhledem ke kvalifikaci na olympijské hry v Tokiu, která čeká i český národní tým, se poslední zápas ligy musí odehrát do konce května,“ doplňuje informace k jednání klubů Tomáš Kotrč, předseda asociace klubů, který s předstihem zve na vyřazovací boje v Kooperativa NBL.

Šéf tohoto sdružení také oznamuje na co se mohou těšit fanoušci, kteří nemohou do hledišť hal.

„Znovu připravujeme zajímavý fanouškovský program pro všechny zápasy play off. Budou se vysílat na ČT Sport a rovněž online na portálu TVCOM.cz prostřednictvím Studií Basketbal.

V kabině Beksy britská mutace

Pardubická Beksa je už pátým celkem skupiny A1, který během nadstavby zasáhla covidová nákaza. Tým postihla britská mutace a od začátku týdne se nachází v karanténě. Odložené má tři zápasy: v Brně (původně 20.3.), s Kolínem (24.3.) a na Folimance (27.3.). V karanténě jsou ve skupině A2 také Svitavy (do 24. 3.).