Ve čtvrtfinále domácí pohárové soutěže se představí na kolínské palubovce. Když tam byli na „návštěvě“ minule v rámci Kooperativa NBL, skončilo to jejich těsnou porážkou po sporně odpískaném faulu a trestných hodech dvě desetiny sekundy před koncem. Vyrovnaná partie se čeká rovněž v pohárovém zápolení, Final Four v Praze je pro oba soupeře motivací jako hrom.

Jediným jistým účastníkem závěrečného turnaje je Sluneta Ústí nad Labem, o dalších dvou se rozhodne v duelech Brno – Nymburk (17. února) a Hradec Králové – Děčín (20. února).

Utkání Geosan Kolín – BK KVIS Pardubice začíná v sobotu v 17.45.

Ukončení kontaktu

Dres Beksy v tomto ani v žádném dalším duelu neoblékne rozehrávač Michal Svoboda. Na základě jeho žádosti s ním vedení klubu ukončilo smlouvu. V NBL nastoupil za Pardubice ke 142 zápasům a nastřílel v nich 756 bodů.

„Chtěl bych Michalovi za celý klub velice poděkovat za jeho osmileté působení v Bekse. Svými výkony přispěl k našim posledním úspěchům, ať už se jednalo o medailová umístění v Kooperativa NBL či v českém poháru nebo o vítězství v Alpe Adria Cupu. Již v průběhu uplynulého ročníku 2021/2022 jsme společně jednali o možném prodloužení stávajícího kontraktu, který měl vypršet na konci letošní sezony, ale k dohodě jsme nakonec nedospěli. Před několika týdny pak Michal požádal o předčasné ukončení smlouvy a vedení klubu jeho žádosti vyhovělo. Michalovi se bohužel v první části sezony nepodařilo navázat na velmi dobré výkony z přípravných zápasů a jeho minutáž se postupně výrazně snížila, což pochopitelně dobře vnímal i on sám. I z tohoto důvodu jsme se rozhodli vyjít mu vstříc a vzájemnou spolupráci ukončit, aby se pokusil získat výraznější roli v jiném českém klubu,“ uvedl sportovní ředitel Radek Nečas.

„V první řadě bych rád poděkoval pardubickému klubu, že mi dal příležitost vstoupit do profesionálního basketbalu. Děkuji za všech téměř osm let, které jsem v Pardubicích strávil. Zároveň chci poděkovat vedení klubu, že vyhovělo mé žádosti a v rozehrané sezoně souhlasilo s mým odchodem. Velké díky patří rozhodně i fanouškům Beksy, kteří nám vždy, doma i venku, vytvářeli skvělou atmosféru, a pro mě bylo radostí a ctí pro ně hrát. V neposlední řadě chci poděkovat všem spoluhráčům, s nimiž jsem oblékal pardubický dres, za vše, co jsme spolu prožili a dokázali. Chci jim i celému klubu popřát jen to nejlepší do konce této i do následujících sezon,” okomentoval odchod Michal Svoboda.