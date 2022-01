„Pořadatelé nám dali zabrat. Prolog byl dakarský a přejezd nudný, fakt ostrý. Já už nevěděl, na co jsem při těch dlouhých kilometrech měl myslet,“ popisoval Michek. „Přesun do Háilu dorazil úplně každého,“ dodal Engel.

Mezi elitními jezdci vyjel do nového ročníku Dakaru Martin Michek, který má startovní číslo 10 po skvělém loňském umístění. „Bylo to parádní, všichni jsme si podali ruce, popřáli si do nového roku a hlavně štěstí do soutěže. Je to pro mě velmi motivující. V těch klucích ale vidím hlavně konkurenty, nejenom hvězdy,“ říká Michek. „Je tu kolem pětadvaceti jezdců na továrních motorkách, ale z toho patnáct může Dakar vyhrát,“ dodal.

První ostré kilometry se jezdcům Orionu MRG zamlouvaly. „Bylo to hodně písčité, žádná pista, jeli jsme po menších rozbitých dunách. Na závěr nás čekal velký sjezd, to byl zážitek. Takovou dunu jsem sjížděl naposledy v Jižní Americe. Etapa hodně rychle utekla, nestihl jsem se nadechnout a byl v cíli,“ popisoval Engel úvodní závodní momenty v Saudské Arábii.

„Takový ostrý prolog jsem snad nikdy nejel. Co pořadatel sliboval, to splnil. Vypadá to, že trasa povede podobným terénem v následujících dnech. Asi nepojedeme po velkých technických dunách, ale spíše po rychlých a menších, občas se to proloží písčitou rovinkou s kamením,“ dodal Michek, který na nejrychlejšího v celkovém pořadí ztrácí čtyři minuty. Ztráta se ale v sobotu pětkrát násobila. „S časem jsem moc spokojený, přede mnou jsou kluci z továrních týmů. Ukázal jsem, že mám rychlost a mohu je trápit.“

FOTO: Michek s Engelem ladili před startem stoje. Do Dakaru startují mezi elitou

To Engel má ztrátu více než 13 minut. „Tím, že jsem startoval zezadu, tak už trasa byla načmáraná, jelo se fakt rychle. Ani jsem se nestačil dívat do roadbooku. Proto jsem jel spíše na jistotu, podle toho vypadal také výsledek,“ dodal Engel, který se pouštní soutěže účastní v kategorii bez asistence.

Jedna z nejtěžších překážek sobotního dne byl předlouhý přejezd do bivaku, který činil přes 600 kilometrů. „Vůbec to neutíkalo, bylo to vyčerpávající. Přemítal jsem nad svojí rodinou, diváky, fanoušky… Nakonec jsem myšlenkově vypnul,“ dodal Michek, který měl v sobotu možnost si vylosovat pořadí na startu nedělení etapy. Nakonec na něj zbylo druhé místo.

Jeho týmový parťák má na dlouhé cesty trochu jinou strategii. „Nejlepší je se utápět v myšlenkách a hlavně nesledovat počet kilometrů do konce. Já myslím na hezké věci nebo si zpívám písničky,“ dodal Engel. Porce kilometrů v rámci této dakarské logistiky byla fakt obrovská. „Podobné dálky jsme najížděli v jižní Americe, vzpomněl jsem si na to,“ věděl Engel, který si na Dakaru vyzkoušel, jaké to je si sám servisovat motorku. „V sobotu to nebylo moc složité, na motorku jsem se koukal, udělal nutné věci, spíše cvičně. V těch dalších etapách to bude složité, rozhodně to nebude sranda, když budu po dojezdu hodně unavený. Motorku mám ale v servisu a mohl jsem zajít pozdravit můj tým.“