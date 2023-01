Mezi novináře dorazil Michek o berlích, stále totiž kulhal. Jedná se o následek pádu v poušti s motorkou, když si po nárazu do protisvahu duny narazil kotník. „Nohu mám zafixovanou, aby se to rychleji hojilo. Jinak je to v pořádku, akorát to bylo opravdu hodně nateklé a měl jsem tam modřiny,“ dodal Michek, který měl potíže pohmožděnou nohu dostat vůbec do závodní boty

„Mechanici tu botu museli opravdu hodně roztáhnout, abych jí tam nasoukal. Kdyby se to nepovedlo, nemohl bych odstartovat a tím bych v soutěži skončil.“

Poslední etapa.Zdroj: Orion MRG

Podle Michka byl letošní Dakar velmi vysilující, hlavně psychicky. Na závodníky čekalo nejprve kamenní a vyschlá řečiště. „V těch prvních etapách jsem opravdu nevěděl, jestli je vůbec dokončím. Byl jsem neskutečně vyšťavený. V poušti jsme zase museli překonávat plno menších dun, které šly těsně za sebou. Neustále jsme se houpali, což bylo psychicky náročné,“ prohlásil Michek.

Jeho kolega Milan Engel letošní Dakar nedokončil, původně se spekulovalo kvůli nekvalitnímu palivu.

„To bylo tématem číslo jedna. První tři dny bylo palivo opravdu špatné, máme vzorky, které dokazují, že v něm nebyla jenom voda, ale i takový černý gel. Pak už se to lepšilo. Pořadatel nám slíbil, že už se to opakovat nebude,“ dodal Ervín Krajčovič, který poděkoval oběma jezdcům. „Byl to velmi těžký Dakar a musím pogratulovat celému našemu týmu, že dostal Martina dostal do cíle. Já musel ze začátku zachraňovat jednoho jezdce přede mnou a pak jsem měl technické problémy. Ty mě zastavily,“ popsal Milan Engel.

Vyrovnat továrny? Celoroční práce

Český tým na letošním Dakaru srdnatě bojoval proti továrním sestavám, těch tam bylo sedm. Proti soukromníkům mají výhodu v neomezeném rozpočtu a pak v mnohanásobně větším počtu náhradních dílů. „Jezdci z továren přijedou do bivaku a jejich týmy za dvě hodiny skoro kompletně přestaví motorku. Co se opotřebí, to se vymění. Tomu se nemůžeme vyrovnat,“ dodal Ervín Krajčovič

„Našim klukům jsme třeba museli říct, aby trochu šetřili spojky. To mechanici z KTM nám tvrdili, že jejich spojky se přehřívaly z toho, jak je jejich jezdci nešetrně používali. My prostě musíme postupovat chytřeji.“ doplnil.

Rallye Dakar, 13. etapa.Zdroj: Orion MRG

I tak byla mnohaměsíční práce a přemýšlení o technice před startem letošního Dakaru velmi náročná. „Díly nebyly, nebo se hodně zdražily. Například pérování se nastavilo dobře, některé komponenty jsme společně s českými firmami sami pomáhali vyvíjet. I to nám pomohlo,“ řekl Krajčovič.

Podle názoru jeho jezdců je kategorie motocyklů extrémně vyrovnaná. „Letos asi nejvíce, co kdy byla, rozhodovalo se ve vteřinách do poslední etapy. Dakar nabral na obrátkách a rozhodující nuance. Třeba to, jak rychle někdo překoná dunu nebo jestli o milimetry trefí kámen či ne. Sám jsem měl takových momentů během etapy hodně, kdy jsem se musel rychle rozhodnout,“ zakončil Martin Michek.

(z tiskové zprávy)